Estudante da 3ª Ensino Médio deve confirmar Enem até sexta-feira

Os mais de 300 mil estudantes matriculados na 3ª série do Ensino Médio em 2025 na rede estadual paulista têm até a próxima sexta-feira (6) para confirmar suas inscrições no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) deste ano. As provas estão marcadas para os dias 9 e 16 de novembro.

As inscrições para todos os estudantes da rede pública paulista — assim como em todo o Brasil — são automáticas, mas é preciso que os estudantes confirmem seu cadastro até sexta-feira, no site do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira). O mesmo vale para estudantes concluintes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Ensino Médio.

Sexta-feira também é o prazo final para que estudantes registrem a opção de tratamento pelo nome social e para que alunos com deficiência solicitem o apoio de recursos de acessibilidade.

Além da confirmação das informações pessoais, os estudantes devem escolher antecipadamente entre responder, no dia da prova, questões de inglês ou espanhol na prova de língua estrangeira.

Acompanhamento individual e encontros com profissionais para estudantes

A equipe da Coordenadoria Pedagógica (Coped), da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) tem orientado as escolas durante as lives pedagógicas e nas ferramentas de gestão para que as equipes organizem ações para a confirmação das inscrições. Cada unidade tem autonomia no acompanhamento dos concluintes na confirmação necessária no site do Inep.

Leia Mais Notícias do Brasil

Em 2025, são os 11 ex-estudantes da Escola Estadual Major Arcy aprovados em universidades públicas no Provão Paulista e no Enem o principal incentivo da unidade de ensino para a confirmação das inscrições para o exame nacional.

“Na escola, além de organizar rodas de conversa com os aprovados, abrimos nossas portas para ex-estudantes e outros profissionais formados em diferentes profissões. Nós também organizamos visitas à USP, Unesp, e em universidades particulares da capital que recebem estudantes por meio do Prouni”, afirma o diretor Félix Tomitan. O Prouni é o Programa Universidade para Todos, que oferece bolsas em universidades particulares a aprovados no Enem.

Nas escolas estaduais Deputado Norberto Mayer Filho, localizada na zona leste, e Professora Vera Athayde Pereira, localizada na zona sul, as equipes pedagógicas têm investido no acompanhamento individual dos estudantes no processo de inscrição para o Enem.

Até o início desta semana, 92% dos estudantes da escola Norberto já tinham confirmado o seu cadastro. A diretora Maria do Céu Tavares Santana, da escola Vera, conta que os profissionais da unidade escolar seguem os estudantes em uma trilha até a conclusão da inscrição.

“Por aqui, trabalhamos a conscientização dos estudantes sobre a importância da participação no Provão Paulista, Enem e outros vestibulares”, conta a diretora.

Troca de experiências com aprovados

A Escola Estadual Prefeito Tácito Zanchetta, em Ferraz de Vasconcelos, realiza nesta quinta e sexta-feira, dias 5 e 6 de junho, um encontro dos matriculados com os ex-alunos Eduardo Oliveira e Abner Henrique da Silva, que foram aprovados em faculdades públicas neste ano. O bate-papo integra o projeto “Inspirações para o Futuro”, que tem como objetivo a apresentação de histórias reais, de pessoas que já passaram pela unidade, para promover a troca de experiências e o protagonismo estudantil.

“Nunca imaginei fazer uma faculdade do nível Fatec com apenas 18 anos, fiquei muito feliz quando descobri minha aprovação. Quando eu for encontrar os alunos da escola que estudei, espero inspirar e ajudar aqueles que estão desacreditados, assim como eu já estive. Sei como é angustiante ficar pensando se você vai conseguir pagar ou não uma faculdade”, diz Abner, de 18 anos de idade, ex-estudante aprovado no curso de gestão de produção industrial na Fatec, por meio do Provão Paulista — iniciativa do Governo de São Paulo que garante acesso direto ao ensino superior.

Em Caieiras, os alunos da 3ª série do EM da Escola Estadual Walter Ribas de Andrade têm um encontro marcado com o ex-aluno João Elias Lima de Oliveira, universitário do curso de física na USP aprovado neste ano. O encontro integra o projeto “Acadêmicos do Walter”. “Neste projeto, destacamos a importância da agenda e do acompanhamento dos tutores na definição do projeto de vida, o comprometimento com as avaliações externas e internas para reforçar as habilidades e como indicadoras do processo de aprendizagem e da importância da concretização de suas expectativas para o futuro”, conta o diretor Sidnei Bispo dos Santos.

“Fiz o Provão Paulista, o Enem, a Fuvest, tudo uma única vez, e fui aprovado pelo Provão. Passar para uma faculdade pública é o sonho de muitos estudantes, tanto de escolas particulares, quanto de públicas. Minha expectativa é mostrar que a aprovação é algo possível, e esse sonho de passar em uma faculdade pública é algo que não está tão longe de ser real. Também quero mostrar que o estudo pode mudar vidas”, espera João Elias, de 18 anos de idade.