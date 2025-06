Estudantes dos 3º anos da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Paulo Freire, em Americana, finalizam neste mês a primeira etapa do projeto “Nosso Mundo e Outros Mundos”, que utiliza os recursos tecnológicos da Sala Maker para aprofundar o conhecimento sobre o Sistema Solar.

A Sala Maker, presente nas 11 escolas de Ensino Fundamental do município, permite que os estudantes vivenciem conceitos de ciências, matemática e geometria de forma prática, com equipamentos como impressoras 3D, cortadoras a laser, plotters de recorte, Smart TVs e kits de robótica educacional.

O projeto tem como objetivo não apenas ensinar sobre os planetas e suas características, mas também estimular a reflexão sobre sustentabilidade e preservação ambiental, conectando o estudo do espaço às questões do planeta Terra.

Durante as atividades, os estudantes exploraram os movimentos terrestres e suas consequências – como a sucessão de dias e noites e as estações do ano – por meio de vídeos, jogos educativos e plataformas interativas, que tornaram o aprendizado mais dinâmico.

Além disso, desenvolveram maquetes, jogos de tabuleiro e protótipos utilizando os equipamentos da Sala Maker, como impressão 3D e corte a laser. A primeira etapa do projeto se encerra em junho, e a segunda, focada nos seres vivos e no meio ambiente, terá continuidade até agosto.

“As salas maker adotadas pela administração Chico Sardelli e Odir Demarchi são um verdadeiro case de sucesso na Educação de Americana. A abordagem interdisciplinar e a oportunidade de exercitar hipóteses proporciona aos estudantes uma aprendizagem significativa, integrando ciência, tecnologia, criatividade e colaboração, e os prepara não apenas academicamente, mas também como cidadãos conscientes”, explicou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

