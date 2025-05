Três alunos do curso técnico de Informática da ETEC (Escola Técnica) Polivalente de Americana participaram de uma visita técnica ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi. A atividade teve como objetivo aproximar os estudantes da prática profissional, com foco nas rotinas de controladoria e no uso da tecnologia na área da saúde.

Recepcionados pela gerente administrativa Pamela Cordioli e pelo coordenador de TI (Tecnologia da Informação) do hospital, Gustavo Quintino, os estudantes Diogo Milani, Miguel Schramm e Pedro Henrique de Oliveira conheceram a estrutura organizacional e os desafios da gestão hospitalar. A dupla destacou a importância dos sistemas de informação para a eficiência dos processos internos e a qualidade no atendimento.

Durante a visita, os profissionais apresentaram exemplos práticos da rotina hospitalar, permitindo aos alunos visualizar como os conhecimentos adquiridos em sala de aula são aplicados em ambientes reais e complexos.

Iniciativas

Para Pamela Cordioli, iniciativas como essa são fundamentais para preparar os jovens para o mercado de trabalho. “É muito importante que os alunos conheçam, ainda durante a formação, a realidade da área em que podem atuar futuramente. Essa vivência amplia a visão profissional e desenvolve senso crítico e responsabilidade.”

O secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, destacou a importância da aproximação entre o setor público e as instituições de ensino técnico. “A formação de profissionais qualificados passa também pelo contato direto com a realidade do serviço público de saúde. Iniciativas como essa fortalecem o aprendizado, despertam o interesse dos jovens e contribuem para formar cidadãos mais preparados e conscientes do seu papel na sociedade.”

A atividade proporcionou uma rica troca de experiências, evidenciando o papel estratégico do técnico em Informática na saúde pública. Mais do que uma aula fora da escola, o encontro foi uma inspiração para jovens que vislumbram o mercado de trabalho com conhecimento técnico e comprometimento social.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.