Entre os dias 21 e 30 de outubro, os estudantes dos 5º anos da rede municipal de ensino participam do Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica), promovido em todo o país pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

O Saeb é um importante instrumento de diagnóstico da educação básica brasileira, permitindo identificar os níveis de aprendizagem dos estudantes e compreender os fatores que influenciam o desempenho escolar. A avaliação, aplicada a cada dois anos, abrange alunos da rede pública e uma amostra da rede privada.

Por meio de testes e questionários, o Saeb mede o desempenho em Língua Portuguesa e Matemática, além de coletar informações sobre o contexto escolar, social e familiar dos alunos. Os resultados obtidos são fundamentais para o cálculo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), indicador que avalia a qualidade da educação em cada município, estado e em nível nacional.

Saeb 2025

Neste ano, 1.584 estudantes, distribuídos em 25 unidades do Ensino Fundamental municipal, participam da avaliação em Santa Bárbara d’Oeste.

A equipe técnica da Secretaria Municipal de Educação, juntamente com os gestores escolares e professores, receberam formações específicas voltadas à aplicação do Saeb, garantindo que todos estejam devidamente capacitados para conduzir o processo de forma organizada e eficiente.

“Os estudantes também se encontram preparados e entusiasmados para participar dessa avaliação, que representa um momento importante para o município e para o país, contribuindo para o fortalecimento da educação pública e para a construção de políticas educacionais cada vez mais eficazes”, afirma a secretária de Educação Tânia Mara da Silva.