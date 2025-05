O Centro de Convivência da Terceira Idade (CCTI) de Sumaré recebeu na quinta-feira (29) uma ação especial voltada à saúde bucal da população idosa. Estudantes do curso de Odontologia da Fundação Hermínio Ometto realizaram uma atividade educativa com orientações importantes sobre o uso e a higienização de próteses dentárias, técnicas adequadas de escovação e a identificação das principais lesões orais.

A iniciativa contou com uma palestra interativa e um bingo educativo, que uniu informação e diversão, reforçando os cuidados com a saúde bucal de maneira leve e eficaz. Ao final da ação, todos os participantes receberam kits de higiene bucal, incentivando a continuidade do autocuidado em casa.

A secretária municipal de Inclusão Social, Noemi Stein Sciascio, destacou a importância de ações como essa para a qualidade de vida da terceira idade. “Cuidar da saúde bucal é também cuidar da autoestima, da alimentação e do bem-estar dos nossos idosos. Parcerias como essa mostram o quanto o carinho e o conhecimento podem andar juntos. Ficamos muito felizes em ver nossos frequentadores aprendendo e se divertindo ao mesmo tempo”, destacou.

