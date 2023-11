ETEC Sumaré prorroga inscrições para Vestibulinho 2024

As inscrições para o vestibulinho do primeiro semestre de 2024 da ETEC Sumaré foram prorrogadas. Até as 15 horas do dia 13 de novembro, os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site www.vestibulinhoetec.com.br. São oferecidos os cursos técnico de Administração e Ensino Médio com habilitação profissional de Técnico em Administração ou Meio Ambiente, com duração de um ano e meio. A taxa de inscrição é de R$ 34,00.

Podem participar candidatos que concluíram ou estão cursando o 2º ano do Ensino Médio regular na data da matrícula. Também podem concorrer a uma vaga candidatos que concluíram ou estão cursando o EJA (Programa de Educação de Jovens e Adultos) ou ENCCEJA (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos). A prova será no dia 10 de dezembro, às 13h30.

As aulas serão ministradas já no novo prédio da ETEC, no Jardim Luiz Cia. Por intermédio do deputado Dirceu Dalben, a nova unidade da Etec, ampla e melhor estruturada, recebeu investimentos de mais de R$ 11 milhões e foi construída em um terreno de 10,4 mil metros quadrados, doado pela Prefeitura. São 14 salas de aula, nove laboratórios, auditório, biblioteca, salas administrativas e quadra poliesportiva.

LEIA TAMBÉM: Curso de Gestão de Negócios e Inovação da FATEC Sumaré é o melhor do Brasil