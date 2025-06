EUA retomam emissão de vistos para estudantes estrangeiros e passam a exigir acesso às redes sociais

O governo dos Estados Unidos anunciou, em 18 de junho de 2025, a retomada da emissão de vistos para estudantes estrangeiros, após suspensão temporária iniciada no mês anterior. A principal novidade é a exigência de que os candidatos mantenham suas contas de redes sociais públicas durante o processo. A recusa em permitir a análise pode levar ao indeferimento do pedido, mesmo com a documentação tradicionalmente exigida em ordem.

A decisão foi comunicada pelo Departamento de Estado norte-americano e já está em vigor para todos os vistos das categorias F, M e J. De acordo com o comunicado, a triagem digital passa a ser parte oficial do processo consular, e as redes sociais serão analisadas em busca de conteúdos que possam representar risco à segurança nacional, ideologia hostil aos Estados Unidos ou tentativa de ocultação de informações.

“Essa mudança representa um novo desafio para quem pretende estudar nos EUA. A gestão da identidade digital se torna agora parte do processo de visto. Por isso, é fundamental que os estudantes estejam bem orientados desde o início”, afirma Wilson Silva, diretor de marketing e tecnologia da R3 Viagens, agência especializada em viagens corporativas e acadêmicas internacionais.

Embora a R3 Viagens não atue diretamente na emissão de vistos, a agência oferece suporte completo na organização de viagens educacionais, incluindo cronograma ideal para entrevistas consulares, documentação exigida, passagens, hospedagem, seguro internacional e checklist de preparação.

Prioridade de agendamentos e prazos

Com a reabertura, os consulados darão prioridade a programas de intercâmbio e cursos vinculados a instituições com menor proporção de estudantes estrangeiros. Os tempos de espera para agendamento variam conforme a localidade, podendo chegar a até 60 dias em épocas de alta demanda.

Após a entrevista, o pedido pode ser aprovado de forma direta ou encaminhado para “processamento administrativo”, etapa que envolve análise complementar e pode durar até 90 dias. Esse tempo adicional costuma ser aplicado quando há necessidade de conferência mais aprofundada do histórico digital ou da documentação do solicitante.

Custos envolvidos no processo

A solicitação de visto para os Estados Unidos envolve diferentes taxas:

Formulário DS-160: entre US$ 160 e US$ 185, dependendo da categoria.

SEVIS (Sistema de Informações de Estudantes e Visitantes de Intercâmbio): Categoria F/M: US$ 350 Categoria J: US$ 220



Além dessas taxas oficiais, é comum que estudantes tenham gastos adicionais com emissão de documentos, fotos, tradução juramentada, apostilamento, envio de comprovantes e deslocamentos para os consulados.

Documentação essencial para o visto de estudante

Formulário DS-160 preenchido online

Formulário I-20 (para F e M) ou DS-2019 (para J), emitido pela instituição de ensino

Comprovante de pagamento da taxa SEVIS

Comprovação de vínculo com o Brasil (documentos escolares, trabalho ou família)

Prova de capacidade financeira

Comprovante de matrícula ou aceite da instituição americana

Redes sociais com perfis abertos e sem restrição de visualização

Orientação especializada é essencial

A nova exigência de análise de redes sociais acentua a importância do planejamento prévio. Estudantes devem revisar seus perfis e garantir que não haja publicações que possam ser mal interpretadas ou consideradas problemáticas pelas autoridades consulares. Com mais de 10 anos no mercado, a R3 Viagens se destaca como a melhor agência de viagens corporativas em São Paulo, também atuando na organização logística de viagens educacionais com alto padrão de atendimento.

Atenção aos valores

Os valores das taxas podem sofrer reajustes sem aviso prévio. É fundamental que os candidatos reconfirmem os valores atualizados nos canais oficiais, como o site da Embaixada dos Estados Unidos ou o sistema SEVIS.

