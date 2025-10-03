Melhor do mundo da modalidade esteve na noite de quinta-feira (2), na abertura da Copa Prospere, organizada pela Prefeitura

Show de solidariedade e inclusão social no lotado Ginásio Poliesportivo Victor Savala, localizado no Jardim Nossa Senhora de Fátima na noite desta quinta-feira (02/10), com a presença do rei do futsal Falcão. O melhor do mundo esteve em Hortolândia na cerimônia de abertura da 1ª Copa de Futsal Prospere, organizada pela Prefeitura, e recebeu o carinho de pessoas de todas as idades que esgotaram os ingressos na praça esportiva. De acordo com a Secretaria de Esporte e Lazer, foram mais de duas mil recebendo o craque.

“É emocionante ser recebido aqui em Hortolândia com uma ótima estrutura, ginásio lotado, esse carinho tão grande. Destas competições como a Copa Prospere, costumam sair bons talentos mas sempre devemos lembrar que os jovens devem estudar, serem craques também na escola e tendo um futuro como atleta ou não, focar na formação das pessoas e deve ser este o intuito do esporte. Estou muito agradecido em participar desta cerimônia de abertura e pretendo fazer jogadas que lembram os tempos de jogador para oferecer ao público”, comentou Falcão.

Antes da bola rolar para um amistoso reunindo amigos e convidados do camisa 12, a quadra do ginásio recebeu apresentações musicais e das crianças de projetos sociais da cidade como o “Luta pela Vida”, “Projeto Águia”, “Projeto Esquadrão”, “Sema” e o jogo da turma do “FutDown”, formado por jovens com síndrome de down. Nos próximos dias, serão divulgadas as quantidades de alimentos arrecadados nas trocas de ingresso e que serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade de Hortolândia.

Apresentações

“Muito bonito ver o ginásio cheio como está, as apresentações que mostram Hortolândia aliando o esporte e a inclusão social, além da arrecadação dos alimentos, enfim, é uma grande festa que estamos vivenciando na abertura deste campeonato de futsal com a presença do Rei Falcão. É uma alegria muito grande saber que estamos organizando uma competição tão grande nesta modalidade popular. Agradecemos a todos os envolvidos, jogadores, torcedores, organizadores. Estamos contemplando uma data especial para o esporte da nossa cidade”, enfatizou o secretário de Esporte e Lazer, Gléguer Zorzin.

“Já sabíamos que este dia seria especial pois acompanhamos muito futsal e, por muitas vezes, assistimos o Falcão na televisão. Ver ele tão perto de casa é um privilégio. Estudamos durante o dia e, após sair do colégio, já viemos para cá esperar o momento de ver o Falcão fazer a apresentação. Também pretendemos acompanhar os jogos desta copa quando conseguirmos vir até o ginásio”, comentou o estudante Leonardo Reis, 16 anos, acompanhado dos amigos Bruno, 17 anos e Diego, 18 anos, todos moradores do Jardim Nossa Senhora de Fátima.

COPA DE FUTSAL PROSPERE

A competição inédita, organizada pela Prefeitura, acontece entre os dias 5/10 a 7/12, com a participação de 24 times inscritos de diferentes regiões da cidade.