Ex de Chitãozinho relembra tempos de 'José e Durval'

Adenair Lima, ex-mulher do sertanejo Chitãozinho, usou suas redes sociais,

nesta última quarta-feira, 06 de setembro, para compartilhar alguns cliques raros do seu passado, junto com a dupla sertaneja ‘José e Durval‘, mais conhecidos como os gargantas de ouro, Chitãozinho e Xororó.

Leia + sobre Famosos, artes e música

Dessa forma, por meio do Instagram, a veterana compartilhou as imagens e na legenda ainda escreveu: “Desculpa tive que editar, tai como me pedem fotos da época do @joseedurval_ onde a atriz @larissaferrara me representa muito fielmente, as 2 primeiras são do Geraldo Meireles onde eu era bailarina, as que eu estou com a @cantoranilvalima foi onde organizei os 15 anos dela e as demais com família amo“, disse ela.

View this post on Instagram A post shared by Dena Lima (@denalima)

Nos comentários da postagem, alguns internautas e fãs da dupla sertaneja, comentaram: “Bons tempos, eu me lembro dessa época de José e Durval“, disse uma. Outra escreveu: “Obrigada por vc compartilhar esses momentos com a gente, vc é uma mulher admirável e digna de está sendo homenageada na série @denalima“, afirmou outra.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP