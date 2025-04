Ex-secretário de Dalben exonerado; era de carreira

O ex-secretário municipal de Finanças e Orçamento de Sumaré Amilton da Silva Oliveira formalizou seu pedido de exoneração do cargo efetivo de Técnico Contábil junto à Prefeitura.

Amilton integrou o alto escalão da administração do ex-prefeito Luiz Alfredo Dalben (2017-24).

A decisão, publicada na Portaria nº 1469, de 16 de abril de 2025, foi feita a pedido do próprio servidor, conforme previsão legal do artigo 90 da Lei Orgânica do Município. Com a exoneração, que passa a valer a partir de 22 de abril, Amilton encerra seu vínculo como servidor concursado com o município de Sumaré.

Da área contábil a secretário

Durante sua trajetória no serviço público, Amilton ocupou funções estratégicas na área contábil e orçamentária, tendo assumido a chefia da pasta de Finanças durante o governo do ex-prefeito Luiz Dalben.

Sua gestão ficou marcada por ações voltadas à reorganização fiscal, controle de gastos e equilíbrio das contas públicas, em um período de fortes ajustes administrativos.

A saída ocorre em um momento de mudanças internas e realinhamentos administrativos na atual gestão. A exoneração definitiva do quadro efetivo marca o encerramento de um ciclo na vida pública de Amilton, que teve papel de destaque nos bastidores técnicos da administração municipal.

