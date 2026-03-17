Os ex-vereadores de Americana Wellington Rezende e Wagner Malheiros ensaiam voltar ao cenário político eleitoral este ano. Malheiros parece mais firme na decisão, mas ainda busca partido. Rezende está mais distante, mas terá um partido caso queira mesmo vir para a urna.

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Antes de se decidir se vem pra urna este ano, WR disputará um cargo eletivo da sua categoria profissional. A disputa acontecerá em todo o estado e deve envolver até 55 mil eleitores. Hoje ele já trabalha como conselheiro dos Técnicos em Edificações.