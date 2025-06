A Biblioteca Municipal “Professora Jandyra Basseto Pântano”, em Americana, recebe, até o dia 27 de junho, a exposição “O Desenho das Máquinas: Carros Famosos em Ilustrações”, com trabalhos do artista visual e professor Walcirlei Siqueira. A mostra apresenta uma seleção de desenhos que exploram técnicas tradicionais de arte, como sombreamento realista, sombreamento com hachuras, lápis de cor, nanquim aguada e aquarela, todas aplicadas sem o uso de recursos digitais. A entrada é gratuita.

Com curadoria do próprio artista, a exposição homenageia carros que se tornaram símbolos culturais no cinema e na televisão. “Esses veículos não são apenas objetos, mas personagens que marcaram épocas e gerações”, explica Siqueira. Entre as inspirações, estão modelos clássicos que fizeram história tanto no automobilismo quanto nas telas, desde sua infância até produções contemporâneas.

Siqueira destaca a opção por técnicas manuais, valorizando a materialidade do papel e o traço artesanal. “Quis fugir do aspecto digital, mantendo a essência do desenho tradicional, onde cada textura e sombra são feitas à mão”, afirma. O projeto começou em 2024, com pesquisas sobre os filmes e as marcas retratadas, e segue em aberto: o artista adianta que pode expandir a série no futuro.

O secretário de Cultura e Turismo de Americana, Vinicius Ghizini, destacou a facilidade em visitar a exposição. “A Biblioteca Municipal está localizada no coração de Americana, no Centro da cidade, em local de fácil acesso e aberto ao público das 9h às 17h. Esta mostra é uma ótima oportunidade para visitar ou voltar a frequentar a Biblioteca”, disse.

Serviço

O quê: Exposição “O Desenho das Máquinas: Carros Famosos em Ilustrações”

Quando: até 27 de junho de 2025

Onde: Biblioteca Municipal de Americana – Praça Comendador Müller, Centro

Entrada: Gratuita

