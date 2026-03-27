Shopping faz neste sábado (28) a 1ª Mostra de Gatos de Raças, que custam até R$ 15 mil; ONGs e defensores criticam

Neste sábado, dia 28, o Tivoli Shopping promove a 1ª Mostra de Gatos de Raças, das 13h às 19h, em espaço próximo à Centauro. O evento é realizado em parceria com uma marca de alimentos para animais, prevendo uma exposição com 10 raças de gatos exóticos, além de palestras com curiosidades e orientações práticas sobre cuidados.

No entanto, este tipo de evento divide defensores da causa animal. Postagem feita pelo perfil oficial do shopping no Instagram nesta quinta-feira (26) teve opiniões bem divididas e comentários distintos. Enquanto alguns se mostravam entusiasmados pelo evento, outros reclamavam e mostraram insatisfação com a exposição.

Dentre mais de 30 comentários, boa parte era pela desaprovação. “Desnecessário. Quem gosta de animais de vdd adota”, disse uma internauta. “Pra que?”, questionou outra. “É pra incentivar a compra de animais? Estão de parabéns”, ironizou também uma munícipe. Houve ainda quem reclamasse por meio de meme de gatos vira-latas com cara de susto.

Outra pessoa mais moderada sugeriu que “poderiam combinar com uma feira de adoção no mesmo dia”. A sugestão certamente ocorre porque o shopping promove o Adote um Pet, iniciativa periódica realizada em parceria com ONG para estimular a adoção de animais.

O assunto teve até posicionamento mais radical. “Eles não são mercadoria eles tem sentimento e podem ficar doente – vocês deveriam ser processados por isso”, disparou um internauta. O Novo Momento traz um print dos comentários mencionados na matéria, que são públicos e em rede social, para o leitor verificar.

Contra o evento

A reportagem também conversou com representantes de ONGs que atuam na região. Exatamente por dependerem de alguns espaços como shoppings para promover ações em prol da causa animal, eles preferiram não se expor publicamente. Mas argumentam contra qualquer tipo de evento realizado por quem vende e compra pets.

A justificativa é que a prática transforma seres vivos em mercadorias e pode alimentar ciclos de maus-tratos. Ativistas explicam que animais são seres sencientes (capazes de sentir) e não devem ser tratados como produtos. Existem inúmeras denúncias contra locais, principalmente canis, que são “fábricas de filhotes” e mantêm animais em condições insalubres.

Nessa linha, a compra de animais de raça é vista como um obstáculo à adoção. Estima-se que existam milhões de animais abandonados no Brasil, e a comercialização ignora essa realidade.

Mesmo não ocorrendo a venda no local deste evento, os proprietários – chamados hoje em dia de ‘tutores’ – certamente compraram e pagaram caro pelos animais.

Preços dos animais

O Novo Momento ainda pesquisou na internet os valores dos animais que serão expostos no evento do Tivoli Shopping. O preço de um filhote de Devon Rex no Brasil varia geralmente entre R$ 1,5 mil e R$ 3 mil. Da raça Sphynx, entre R$ 3 mil e R$ 10 mil, enquanto da raça Lykoi, comercializados em dólar, os valores chegam de R$ 7,5 mil a R$ 15 mil.

Além disso, gatos Maine Coon giram em torno de R$ 3,5 mil a R$ 12 mil, mas podendo passar dos R$ 15 mil em linhagens premiadas. Já da raça Kurilian Bobtail, entre 600 e 3 mil dólares. Do tipo British, entre R$ 5 mil e R$ 12 mil.

Persa, o mais conhecido entre o público em geral, custa de R$ 2 mil a R$ 7 mil, podendo chegar a R$ 10 mil conforme o espécime. Da raça Selkirk Rex, o valor varia de R$ 2 mil a R$ 5 mil. E do tipo Norueguês da Floresta, custa entre R$ 3 mil e R$ 4 mil.

Tivoli Shopping

Questionado via email, o shopping encaminhou a seguinte nota para a redação do Novo Momento:

“O Tivoli Shopping afirmou que “reforça seu compromisso com o bem-estar animal e esclarece que a 1ª Mostra de Gatos de Raças possui caráter estritamente educativo, não havendo qualquer tipo de comercialização de animais no evento.

A iniciativa será realizada em ambiente controlado e climatizado, com acompanhamento de equipe composta por médicos-veterinários e expositores especializados, assegurando condições adequadas de conforto, segurança e respeito às necessidades dos animais, que são dóceis e habituados à interação.

O evento também contará com palestras voltadas à promoção da guarda responsável, além de uma ação solidária para arrecadação de ração destinada a animais assistidos por ONG local.

Ressaltamos, ainda, que todas as atividades estão alinhadas aos princípios de bem-estar e aos direitos dos animais, respeitando sua integridade física e emocional, bem como as diretrizes legais e éticas vigentes.

O Tivoli Shopping mantém atuação contínua na causa animal, com destaque para o projeto “Adote um Pet”, realizado há mais de cinco anos em parceria com a ONG SOS Animais e o CCZ. Somente em 2025, a iniciativa viabilizou ao menos 54 adoções, reafirmando o compromisso do empreendimento com a informação, a responsabilidade e o respeito aos animais.

Por fim, o Tivoli Shopping permanece à disposição para esclarecimentos, reiterando seu compromisso com a transparência e com a promoção de ações responsáveis junto à comunidade”.