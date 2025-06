53ª Exposição Nacional de Orquídeas

Com o apoio da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, a 53ª Exposição Nacional de Orquídeas será promovida de 15 a 17 de agosto, na Fidam (Feira Industrial de Americana). O prefeito Chico Sardelli, acompanhado do vice-prefeito Odir Demarchi e do secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira, recebeu representantes do Círculo Americanense de Orquidófilos, na tarde desta segunda-feira (9), no Gabinete no Paço Municipal.

“A Exposição de Orquídeas é um evento tradicional na cidade e representa as associações de produtores de orquídeas de vários estados. É um orgulho para o município sediar esta importante exposição, que fomenta o desenvolvimento do cultivo e da comercialização de orquídeas. Será uma oportunidade para a população de Americana e região conhecer as diversas espécies que estarão expostas”, disse o prefeito Chico.

O secretário Fábio ressaltou a importância da Exposição de Orquídeas, assim como a realização da 3ª Feira AgroUrbana, em conjunto com o evento. “Será mais um ano de parceria para que possamos promover a agricultura urbana, oferecendo à população produtos de qualidade, incentivando os produtores rurais, horticultores, a sustentabilidade e às ações em prol do meio ambiente”, reforçou.

Encontro

No encontro, o Círculo Americanense de Orquidófilos foi representado por Antonio Boer, Luiz Francisco Bordignon e Rodrigo Monteiro. O vereador Levi Rossi e o secretário-adjunto de Meio Ambiente, Neto Franzatto, também estiveram presentes.

No ano passado, a Exposição Nacional de Orquídeas contou com a participação de 28 associações de seis estados, sendo 138 expositores na área de comercialização e 1.230 plantas expostas. Já a Feira AgroUrbana reuniu 14 expositores, com apoio da Coordenadoria e Assistência Técnica Integral (Cati) da Casa da Agricultura de Americana.

