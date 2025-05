Santa Bárbara d’Oeste recebe, até o dia 20 de maio, as exposições “Desenho Realista” de Du Dominici, no Museu da Imigração, e “O Silêncio que Grita!”, no Centro Cultural e Biblioteca “Profº Léo Sallum”. Ambas têm entrada gratuita e classificação livre.

A exposição “Desenho Realista”, de Du Dominici, apresenta ao público obras desenvolvidas na técnica de hiper-realismo em grafite, com riqueza de detalhes que impressiona pela fidelidade visual. Além de trabalhos inéditos, a mostra reúne duas obras originais que foram expostas no Salão Internacional de Arte Contemporânea, Carrousel du Louvre, no tradicional Museu do Louvre, em Paris.

A abertura da exposição ocorreu nesta terça-feira (6) e a visitação pode ser feita de terça a sexta-feira até dia 20 deste mês, das 9 às 12 horas e das 13 às 17 horas, no Museu da Imigração, localizado na Rua João Lino, 371, no Centro. Mais informações estão disponíveis no Instagram oficial do artista: @dudominici.

Já no Centro Cultural e Biblioteca “Profº Léo Sallum”, situado à Rua do Algodão, 1.450, na Cidade Nova, a exposição “O Silêncio que Grita!” propõe uma reflexão sobre as populações historicamente invisibilizadas da Villa de Santa Bárbara no século XIX.

Com base em pesquisa documental rigorosa, a exposição foi sistematizada pelos pesquisadores José Jorge Guedes de Camargo, Sidney Aguilar Filho e Sidney Batista Bomfim, com curadoria de Aguilar e design gráfico de Bruno Cardoso e integra o projeto “Anônimos: histórias não contadas”, que lança luz sobre a vida de crianças, mulheres, trabalhadores e o planejamento urbano da cidade em seus primórdios.

Os visitantes podem conferir os painéis de segunda a sexta-feira, das 9 às 12 horas e das 13 às 17 horas, também até o dia 20 de maio.

Serviço:

Exposição de Desenho Realista | Du Dominici

Visitação: até 20 de maio

Terça a sexta, das 9h às 12h e das 13h às 17h

Local: Museu da Imigração | Rua João Lino, 371, Centro, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Classificação: Livre

Entrada gratuita

Exposição “O Silêncio que Grita!”

Visitação: até 20 de maio

Segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 17h

Local: Centro Cultural e Biblioteca “Profº Léo Sallum” | Rua do Algodão, 1.450, Cidade Nova, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Classificação: Livre

Entrada gratuita