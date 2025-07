Nesta sexta-feira, dia 4, encerra as atividades uma das academias mais históricas de Nova Odessa: a Fábio Prado. Em abril passado o estabelecimento comemorou 15 anos de atividades ininterruptas, mas em comunicado publicado esta semana nas redes sociais, assinado por Fábio Prado e Juliana Prado, foi informado o fechamento.

“É com grande pesar que comunicamos o encerramento das atividades da Fabio Prado Academia a partir de 4 de Julho de 2025. Esta foi uma decisão difícil, mas necessária, tomada após cuidadosa avaliação de diversos fatores. Gostaríamos de expressar nossa sincera gratidão pela confiança e parceria que depositaram em nós ao longo dos anos. Cada um de vocês foi fundamental para a nossa jornada e para o sucesso que alcançamos”, informou.

Sobre os atuais alunos, a academia garante: “Neste período de transição, estamos à disposição para auxiliar no que for preciso. Para dúvidas ou suporte relacionado aos Planos entraremos em contato com cada aluno”.

A Fábio Prado era de uma geração anterior das academias, junto da tradicional e resiliente Modulus.

Depois vieram outras, como a Corpo & Energia e a Black Fit. E culminou em uma nova leva, já trazendo as bandeiras de franquias: Skyfit, Flynow, Xprime e Panobianco – esta, coincidentemente inaugura a segunda e nova unidade novaodessense quase na frente da Fábio Prado, a partir do próximo sábado, dia 5.

Nos últimos dez anos, o mercado de academias teve uma expansão impressionante no Brasil, saltando de 19.266 estabelecimentos em 2014 para 56.833 em 2024, conforme levantamento da Fitness Brasil. Esse crescimento expressivo reflete o fortalecimento do setor, inclusive em São Paulo, onde os serviços tiveram alta de 4,5% em 2024, bem acima da média nacional de 3,1%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

