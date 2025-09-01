A Vigilância Sanitária de Americana, em conjunto com a Delegacia de Investigações Gerais (DIG) da Polícia Civil, interditou nesta segunda-feira (1º) uma fábrica clandestina de suplementos localizada na Rua Major Redher, no bairro Vila Rehder, e apreendeu cerca de 4 toneladas de materiais. A ação foi motivada por diversas irregularidades constatadas durante vistoria técnica no local.

Na abordagem da Vigilância, foram constatadas infrações como estrutura física precária, com falta de higiene e condições de salubridade; fracionamento de produtos inadequados, com falta de higiene; ausência de padrões de qualidade e segurança dos produtos; ausência de licença sanitária; ausência de responsável técnico; e ausência de notificação de regularidade junto à Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Penalidade

Além do auto de infração pela falta de licença sanitária, a Vigilância Sanitária emitiu também auto de imposição de penalidade, com a interdição do estabelecimento e a apreensão e inutilização de cerca de 4 toneladas de suplementos alimentares, que estão sendo recolhidos e encaminhados ao Aterro Sanitário.

“Nosso trabalho é zelar pela saúde da população e garantir que os produtos consumidos tenham qualidade e segurança. Ao identificar uma situação tão grave como essa, com risco direto ao consumidor, a interdição é necessária para proteger a comunidade e reforçar a importância de adquirir apenas produtos regularizados”, afirmou a coordenadora da Vigilância Sanitária, Eliane Ferreira.

A representante da fábrica, que estava presente no momento da diligência, foi conduzida à delegacia para prestar esclarecimentos. As investigações seguem em andamento tanto na esfera administrativa quanto na Polícia Civil.