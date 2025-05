'Fábrica do Stitch' chega ao Tivoli com oficinas gratuitas para crianças

‘Fábrica do Stitch’ no Tivoli

O universo de Lilo & Stitch segue em destaque no Tivoli Shopping, agora com a aguardada Fábrica do Stitch — uma oficina gratuita e interativa em que as crianças poderão personalizar e montar o seu próprio Stitch para levar para casa. A ação acontece em frente ao Restaurante Coco Bambu, nos dias 31 de maio, 1º, 7 e 8 de junho, com sessões às 14h, 15h, 16h e 17h.

Durante as oficinas – realizadas em sessões com duração aproximada de 40 minutos -, os participantes serão acompanhados por monitores capacitados, incluindo profissionais preparados para dar suporte a crianças com autismo e outras condições que demandem atenção especial, garantindo um ambiente seguro, acolhedor e educativo.

As vagas são limitadas e o cadastro é presencial, com distribuição de senhas a partir das 13h de cada dia. A oficina é indicada para crianças de 4 a 12 anos.

“A Fábrica do Stitch é uma atividade muito especial, que estimula a criatividade e o envolvimento das crianças com esse personagem tão querido. Nossa intenção é oferecer uma experiência lúdica e sensorial para os pequenos, reforçando o compromisso do Tivoli em proporcionar momentos únicos para toda a família”, destaca Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

Mais experiências

Além da oficina, o público pode aproveitar o lounge com sugestões criativas de presentes e produtos licenciados do Stitch – perfeitos para fãs de todas as idades -, em frente às lojas Renner e Riachuelo.

SERVIÇO

Fábrica do Stich

📅 Quando: Dias 31/05, 01/06, 07 e 08/06

⏱️Horário: 14h, 15h, 16h e 17h.

📍 Local: Em frente ao Restaurante Coco Bambu | Tivoli Shopping

❗OBS: Duração aproximada de 40 minutos. Inscrições presenciais e feitas no local, a partir das 13h, mediante disponibilidade de vagas.