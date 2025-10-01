Nesta terça-feira (30), o vereador André Faganello (Podemos) esteve reunido com o empresário José Carlos Maximiano, na empresa Carthom’s. Junto da amiga Adriana Souza, assessora do deputado estadual Barros Munhoz (PSDB), Faganello se aproxima da liderança política que se candidatou a vice-prefeito nas eleições de 2024, na chapa de Benjamim Bill Vieira de Souza (PL).

“Tive a alegria de participar de uma reunião muito produtiva a convite do meu grande amigo José Carlos Maximiano. Foi um bate-papo repleto de boas ideias e intenções para o futuro do nosso município”, explicou o vereador. Após a reunião, o vereador e a assessora parlamentar foram recebidos para um almoço no refeitório da empresa. Segundo Faganello, “merece destaque pela qualidade e acolhimento”.

Por fim, Faganello deixa no ar que Zé Carlos pode estar alinhando para o futuro político de ambos. “Agradeço imensamente pelo convite e pela hospitalidade. Tenho certeza de que coisas boas estão por vir”, finaliza.