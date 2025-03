#FakeTan: o movimento que fortalece a tendência dos autobronzeadores para 2025

Mapeando as principais tendências do mercado de beleza para 2025, a Worth Global Style Network (WGSN) constatou que os produtos que promovem um bronzeado saudável e menos excessivo devem tomar ainda mais as rédeas do mercado. É o caso dos autobronzeadores, que, segundo a entidade, tiveram um aumento de uso de 8% para 13% nos Estados Unidos entre 2023 e 2024, evidenciando uma mudança no comportamento dos consumidores.

Segundo Gabriel Beleze, CEO da Skelt, referência nesse segmento, o efeito natural, duradouro e seguro dos autobronzeadores tem impulsionado a popularidade dos produtos globalmente, eliminando a necessidade de longas exposições ao sol. “Geralmente, esses produtos possuem diferentes ativos que tratam, hidratam e cuidam da pele por mais tempo de maneira leve, como o nano resveratrol, aloe vera, ácido hialurônico e a vitamina C”, diz.

De acordo com o fundador da marca, os autobronzeadores também funcionam de forma mais personalizada do que as técnicas tradicionais, com fórmulas que se adaptam a todos os tons de pele e diferentes preferências. “Cada vez mais vemos combinações de ingredientes pensadas para demandas específicas, permitindo que cada pessoa construa a intensidade do bronzeado segundo o seu gosto”, complementa.

Uma das principais provas disso no mercado é a priorização de várias empresas por produtos que valorizem as experiências sensoriais. A própria Skelt é um exemplo nesse ponto, já que possui um portfólio de autobronzeadores em mousse, gel, spray e até água, permitindo que o consumidor escolha a aplicação preferida.

“Seja para iniciantes ou para quem já domina a técnica, essa nova era do bronzeamento carrega uma base forte de praticidade, acessibilidade e alta performance, que vem sendo importante para democratizar e unir o setor de beleza globalmente”, explica o CEO.

#FakeTan

Outro destaque do estudo da WGSN é a ascensão do #FakeTan, que também está relacionado à busca por um bronzeado dourado e equilibrado sem precisar se expor aos raios solares. A tendência vem se fortalecendo nas redes sociais, especialmente no TikTok, onde influenciadores compartilham dicas e experiências com autobronzeadores.

Para Beleze, muitas marcas já perceberam que a viralização da hashtag demonstra o poder do ambiente digital, também sendo um aliado para acelerar a popularização desse mercado. “Mais do que os produtos em si, as empresas estão oferecendo explicações sobre as aplicações em sites, com vídeos e tutoriais, e se unindo a criadores de conteúdo para se aproximarem dos clientes. Esse tipo de abordagem promete alavancar ainda mais o setor nos próximos anos”, conclui.

