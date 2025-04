Ao que parece, as polêmicas falas do vereador Rony Tavares (Republicanos) na sessão da Câmara de Santa Bárbara d’Oeste realizada semana passada não vão dar em nada. O MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo) arquivou uma denúncia feita contra o parlamentar por suposto tráfico de influência. Além disso, a Comissão Permanente de Ética e Decoro Parlamentar do Legislativo abriu mão de realizar reunião que teria para discutir o caso.

O documento do MP-SP foi assinado na quarta-feira (23), quando o órgão disse que não havia nada que revelasse ato ilícito do parlamentar. Já o encontro dos vereadores membros da Comissão de Ética havia sido confirmado pelo presidente do grupo, Cabo Dorigon. Com o parecer do órgão, os componentes da comissão entendem que não haveria a necessidade de levar o assunto adiante, uma vez que o Ministério Público entende que não há indícios de irregularidades nas falas de Rony.

“Nada revela que o vereador prometa algo em troca de benefício, receba algo em troca de favores ou esteja conluiado com agente público local para violar o princípio da impessoalidade e obter alguma vantagem ilícita pessoal ou para terceiro”, cita o texto. Ainda é afirmado pelo MP-SP que o atendimento ao público e o encaminhamento para o serviço público pertinente, inclusive com requerimentos formais, é atividade tradicional de um vereador.

No último dia 22 o vereador causou indignação de alguns colegas depois de elogiar os secretários de Governo, Joel Cardoso, e de Saúde, Marcus Pensuti, contando que havia levado uma ‘lista’ contendo cerca de 30 nomes de pessoas que buscavam agendamento de exames de sangue e que, após a solicitação, estavam sendo chamadas. Alguns parlamentares o acusaram de “abuso de poder” e “tráfico de influência” caso as pessoas estivessem, de fato, ‘furando a fila’ dos exames por indicação de um vereador.

Tavares alegou ter sido mal interpretado e defendeu que apenas levou ao conhecimento dos dirigentes uma demanda reprimida de munícipes que sofriam com atrasos para a realização de exames de sangue. A situação, segundo ele, seria ocasionada pela crescente quantidade de análises médicas devido à grande quantidade de casos suspeitos e confirmados de dengue em Santa Bárbara. Ao final ad sessão, o vereador pediu desculpas e disse que ainda é novo na política e tem muito a aprender.