Vereador Thiago Brochi ouviu relato de moradores; um mês sem água na Rua Paul Harris

O vereador Thiago Brochi (PL) realizou na quarta-feira (22) uma fiscalização na Rua Paul Harris, no bairro Nova Americana, após receber reclamações de moradores que relataram estar há cerca de um mês sem abastecimento de água. “Os cidadãos alegaram que o problema atinge apenas a rua Paul Harris, enquanto as ruas próximas seguiam com o fornecimento normal”, comentou o parlamentar.

Durante a fiscalização, Brochi entrou em contato com o diretor superintendente do Departamento de Água e Esgoto de Americana (DAE), Fábio Oliveira, e uma equipe técnica foi enviada ao endereço para avaliar o caso. Segundo o parlamentar, os funcionários do DAE executaram uma série de testes para identificar possíveis vazamentos ou falhas na rede que pudessem causar o desabastecimento.

“A água é um direito essencial e a população não pode ficar tanto tempo sem esse serviço. Fui até o local para ouvir os moradores, entender o problema e acompanhar de perto a atuação do DAE. Vou continuar fiscalizando até que o abastecimento seja restabelecido”, destacou Brochi.