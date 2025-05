O vereador Paulo Eduardo (PSD) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando melhorias no atendimento do Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”. De acordo com o parlamentar, nos últimos dias pacientes que passaram pela unidade reclamaram da falta de medicamentos, equipamentos e leitos.

“Recebi diversos relatos preocupantes sobre a precariedade no atendimento do hospital: falta de materiais essenciais, pacientes aguardando por horas e a sensação de abandono. Isso é inaceitável. A população merece respeito e atendimento digno”, afirma.

No documento, o parlamentar explica que tem recebido várias reclamações sobre a situação do hospital e a qualidade do atendimento. “Foram relatadas demoras excessivas no atendimento médico e, em alguns casos, postura desumanizada por parte de profissionais, ou falhas estruturais que comprometem a dignidade dos pacientes”, acrescenta.

O autor pergunta no requerimento se a prefeitura tem conhecimento das denúncias; qual é a situação do estoque de medicamentos; quantos leitos estão disponíveis e se há um projeto de planejamento de ampliação do espaço e de um programa de capacitação dos trabalhadores para humanizar o atendimento.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira, dia 27. Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.