Acordo entre entidade e órgão assinado no começo do ano prevê a destinação de R$ 335 mil para contratação de colaboradores e veterinários, mas recurso deste ano ainda não foi enviado

A Associação Amigos dos Animais de Nova Odessa (AAANO), que há 31 anos atua em Nova Odessa salvando vidas através de trabalhos e muito voluntarismo, está denunciando o que chama de descaso e falta de apoio que comprometem a continuidade de seus trabalhos essenciais. A organização, que se dedica diariamente em cuidar de cerca de 400 animais em sua sede, enfrenta desafios significativos devido à insuficiência de recursos da Prefeitura.

“A AAANO tem cumprido sua parte, fazendo toda a gestão e cuidado dos animais, prestando contas, elaborando relatórios de atividades e mantendo total transparência, oferecendo muito além do que poderia. A Associação entende que o poder público tem a parcela mais significativa dessa culpa, por pura ineficiência e por falta de planejamento e gestão orçamentária, onde eles exigem cada vez mais burocracia sem cumprir com o mínimo, que é o subsídio financeiro por um serviço que deveria ser de inteira responsabilidade da municipalidade. Já estamos no mês de setembro e não temos mais para quem ou onde apelar”, relata Carlos Pinotti, Presidente da AAANO.

Apesar de gerir o abrigo municipal, a AAANO recebe da prefeitura um repasse via termo de colaboração que não condiz com a realidade dos custos necessários para manter toda a sua estrutura. Atualmente, a entidade recebe dois recursos: um no valor de R$ 23 mil para compra de ração, que está sendo pago normalmente, e outro, no valor anual de R$ 335 mil para contratação de funcionários, que não foi pago e sem nenhuma previsão por parte do governo. Vale ressaltar que a Associação possui uma despesa mensal de R$ 80 mil.

“Pedimos atenção dos vereadores eleitos, como fiscalizadores da cidade, para esse nosso apelo. É papel deles cobrar o Poder Executivo para que atividades essenciais como a nossa não tenham paralisação em sua execução”, reforça Pinotti.

Somando-se a isso, a Associação recebe uma média de 70 pedidos de ajuda por dia da população da cidade, muitos deles além da realidade da organização, com a expectativa de que a ONG faça algo que está fora do seu trabalho e alcance, mesmo sendo uma organização sem fins lucrativos e movida por voluntários. “Diante de quem tanto exige e pede ajuda, agora pedimos a boa ação e solidariedade das pessoas. Nosso trabalho é contínuo e precisamos de recursos financeiros e empatia para que ele continue. Caso contrário, vamos paralisar nossas atividades”, reforça Pinotti.

A AAANO lançou recentemente uma campanha de doadores recorrentes com meta de pelo menos 100 pessoas nos primeiros meses, mas a campanha ainda está pela metade e com poucas perspectivas de aumento. O presidente da entidade enfatiza que há uma preocupação maior ainda: recentemente a entidade recebeu a cessão de uma área para construção de um novo abrigo, pela Secretaria de Agricultura do Governo do Estado de São Paulo, mas que não está conseguindo planejar perenidade no trabalho pela incerteza no recebimento da verba financeira municipal.

“Estávamos todos empolgados com essa conquista, porque temos um recurso em conta destinado para esta finalidade, porém que não vai dar nem pra metade do valor total da obra. Com isso, a falta de recursos nos obriga a seguir sem conseguirmos planejar o futuro. Enquanto continuarmos tendo ‘pena’ e lamentando a situação dos animais, sem fazer nada para que isso mude, de forma unida, coerente e cobrando quem precisa realmente ser cobrado, de fato, nada vai mudar”.

Fora da Festa das Nações

Pela primeira vez em 10 anos, a AAANO não participará da tradicional Festa das Nações de Nova Odessa. A falta de recursos para a produção do evento foi o principal motivo para a entidade ficar de fora desta edição.

“A Festa das Nações tem um peso importante para a AAANO, financeira e institucionalmente. É durante os dias de festa que conseguimos reforçar a importância do nosso trabalho e arrecadar recursos que são destinados diretamente para o abrigo. Este ano tivemos que escolher entre pagar os colaboradores e manter as contas em dia ou fazer a nossa famosa cebola australiana. Foi uma decisão dolorosa, mas racional para evitarmos endividamentos, pois nossos esforços agora estão concentrados na nossa situação atual e no início das obras do novo abrigo”, finaliza Pinotti.

Sobre a AAANO

A Associação Amigos dos Animais de Nova Odessa é uma organização sem fins lucrativos que atua há mais de três décadas no resgate, acolhimento e cuidado de cães e gatos em situação de abandono. Hoje, mantém cerca de 400 animais sob sua proteção, oferecendo alimentação, atendimento veterinário e, acima de tudo, carinho e dignidade aos abrigados.