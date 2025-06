FAM sedia encontro da CRIM

Americana será sede, no dia 2 de julho (quarta-feira), do encontro da CRIM (Central Regional de Inteligência e Monitoramento), que acontece das 9h às 12h, no auditório da Faculdade de Americana (FAM).

O objetivo do encontro é fortalecer a integração entre os municípios que utilizam o Sistema Sentry (Muralha Digital) por meio da apresentação de novas tecnologias e ferramentas voltadas ao combate à criminalidade. Atualmente, guardas municipais e secretarias de Segurança de cerca de 50 cidades fazem parte da CRIM.

“Essa troca de informações possibilita a agilidade dos setores de inteligência no cadastro de emplacamento de veículos relacionados com algum tipo de crime nas cidades integradas. Esse trabalho vem reduzindo os índices de criminalidade nos municípios onde ocorreu a implantação do sistema”, analisou o comandante da Guarda Municipal de Americana (GAMA), Marco Aurélio da Silva.

A CRIM é uma estrutura criada, em geral, por órgãos de segurança pública, como guardas municipais e polícias, com o objetivo de monitorar áreas urbanas e rurais em tempo real e analisar dados de segurança. As centrais contam com câmeras de vigilância e integração com outros sistemas, como os de polícia, bombeiros e Samu.

