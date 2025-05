FAM ainda não tem curso de IA, Unisal aposta na área

A FAM (Faculdade de Americana) falha e ainda não apresenta à comunidade da região nenhum curso voltado para a IA (Inteligência Artificial). Sua maior concorrente na região, a Unisal apresenta cursos voltados para a área com chamariz especial.

Enquanto a FAM ‘vacila’, o curso de IA na Unisal Americana

traz como opções aprendizado em

⚫ChatGPT e Bard: faça perguntas inteligentes e turbine seu aprendizado

⚫Notion Al: resumos automáticos e organização de conteúdos

⚫ Quillbot e Grammarly: eleve o nível dos seus textos acadêmicos

⚫ Perplexity Al: encontre respostas rápidas e completas para suas dúvidas

Demanda por profissionais especializados em IA cresce 21% ao ano

A corrida pela inteligência artificial (IA) segue acelerada, mas a escassez de talentos qualificados se mostra o maior obstáculo para alavancar sua implementação. Desde 2019, a demanda por profissionais com habilidades em IA cresceu 21% ao ano, muito acima da oferta disponível no mercado. Como reflexo, os salários desses especialistas subiram 11% anualmente, superando o crescimento médio global, que gira em torno de 4%.

A falta de especialistas já é apontada como o maior entrave para o avanço da IA nas empresas. Em uma pesquisa recente da consultoria Bain & Company no Brasil, 39% dos executivos citaram a ausência de expertise interna como a principal barreira para acelerar a implementação da IA generativa, superando até mesmo preocupações com segurança de dados. Nos Estados Unidos, estima-se que o número atual de profissionais com habilidades em IA atenda a apenas metade da demanda projetada para 2027. Para preencher essa lacuna, entre 500 mil e 750 mil trabalhadores precisarão de requalificação.

Lucas Brossi, líder da prática de inteligência artificial na Bain, reforça o alerta: “Além da falta de especialistas, as empresas enfrentam o desafio de atrair e reter talentos em um mercado altamente competitivo. É preciso levar em conta que os profissionais mais qualificados evitam empresas que operam com tecnologias ultrapassadas e preferem trabalhar em ambientes que oferecem desafios técnicos avançados e uma cultura de inovação. Outro entrave é que muitas organizações ainda adotam uma abordagem genérica na contratação para cargos de tecnologia, sem um alinhamento claro entre as necessidades do negócio e as habilidades exigidas para o cargo”.

Para mitigar esses problemas, a Bain aponta três medidas essenciais:

Alinhamento estratégico – as empresas precisam estruturar suas contratações de forma mais direcionada, alinhando os perfis buscados às necessidades reais do negócio. É essencial definir com precisão as áreas onde a IA pode gerar maior impacto e buscar talentos com especializações adequadas a esses desafios. Modernização tecnológica – atrair e reter talentos exige que as empresas invistam em infraestrutura moderna e ferramentas avançadas. Tecnologias obsoletas afastam especialistas de ponta, que preferem trabalhar com soluções inovadoras e ambientes tecnologicamente dinâmicos. Cultura de IA integrada – a IA não pode ser um projeto isolado dentro do setor de TI. Por isso, as empresas devem promover uma cultura organizacional que incentive a experimentação, a colaboração entre equipes e a aplicação da IA em diferentes áreas do negócio.

Nesse cenário, empresas que investirem na qualificação de seus times e modernizarem suas abordagens estarão mais bem posicionadas para se manter na liderança da revolução da inteligência artificial.

