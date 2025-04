A pequena Antonella, nascida em 18 de outubro de 2024, foi diagnosticada com uma rara condição chamada cranioestenose da sutura coronal direita (CID Q75), que faz com que os ossos do crânio se fechem precocemente, impedindo o crescimento adequado do cérebro.

A única alternativa para preservar sua saúde e garantir um desenvolvimento neurológico normal é uma cirurgia de alta complexidade, que precisa ser realizada antes de ela completar 1 ano de vida. O procedimento custa R$ 100.000,00 e não é coberto pelo sistema público de saúde dentro do prazo necessário, pois há uma longa fila de espera.

Diante da urgência e da gravidade do caso, a família iniciou uma campanha solidária para arrecadar o valor necessário. A mobilização conta com doações via PIX e uma vaquinha online.

“Estamos vivendo um momento muito difícil e contamos com a solidariedade das pessoas para salvar a vida da nossa filha. Cada ajuda, cada compartilhamento, faz diferença”, diz Alana Aparecida da Silva de Oliveira, mãe da bebê.

Como ajudar pequena Antonella:

Doações via PIX:

Chave: 352.120.368-95

Titular: Alana Aparecida da Silva de Oliveira

A campanha já mobiliza diversas pessoas nas redes, mas ainda está longe da meta. A família reforça que mesmo quem não puder contribuir financeiramente pode ajudar compartilhando a história.