Uma família de Santa Bárbara d’Oeste passou por momentos de muita tensão este sábado. Mãe, uma bebê de 9 meses, a sogra e outro parente ficaran presos em um carro após fio da rede cair do poste.

O caso foi atendido pela Guarda Municipal no bairro Sartori.

A equipe de Motopatrulhamento da Guarda Municipal foi solicitada via CICOMM para ir até a rua Peru. No local foi logo avistado o Ford/Fiesta encontrava-se com um fio energizado sobre ele.

Com a chegada da guarnição, foi realizada a preservação do perímetro, até a chegada da equipe de eletricistas da CPFL.

Ao chegar no local, realizou todo o procedimento para o desligamento da rede elétrica, assim sendo possível efetuar a retirada da família do interior do veículo.

Pai/marido conta desespero com sua família

Bruno contou aos GMs que no interior do seu veículo encontrava-se sua mãe, esposa, primo e sua filha uma bebê de 9 meses.

Ele tinha ido ao mercado para comprar pão, e do interior do comércio ouviu um estrondo, e ao sair viu o fio de energia sobre o veículo.

A ocorrência transcorreu de forma que todos os envolvidos sairam sem nenhum tipo de lesão, com a excessão do susto.

