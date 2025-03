Família de Débora do batom agradece orações e liberdade; veja vídeo

O cenário sertanejo ganha uma nova estrela com a chegada de Gabi Senna. Cantora, compositora e bailarina, a artista é nova aposta do segmento sertanejo da Radar Records, dona de um talento excepcional promete conquistar o Brasil. Após se destacar no projeto “As Bruta”, idealizado por Gabriel Vitor (UsAgroboy), Gabi agora trilha sua própria trajetória solo, trazendo uma identidade musical marcante que combina o melhor do sertanejo, seguindo a linha de artistas como Ana Castela e Lauana Prado.

Com uma voz poderosa, carisma e presença de palco única, Gabi Senna estreia sua nova fase com o lançamento de seu primeiro single “Fonte de Desejos / A Lenda / O Amor E O Poder”, aplicando seu estilo, talento e características nesses clássicos da música, um marco em sua carreira que evidencia sua autenticidade e paixão pela música.

Gabi Senna está pronta para escrever seu nome na história da música brasileira. A cantora já está nos preparativos para percorrer por todo país com seu novo show.

O lançamento conta com distribuição da Radar Records, e já está disponível nas principais plataformas digitais como Spotify, Deezer e Amazon Music.

Ouça em: https://found.ee/gabisenna_fontededesejosalendaoamoreopoder

Leia Mais Notícias do Brasil