Família pede ajuda a Johnyson envolvido no assalto em Sumaré

Johnyson Luna Silva: a história de um herói invisível em luta por vida, dignidade e compreensão

Por Redação

Natural de São Luís do Maranhão, Johnyson Luna Silva, 29 anos, sempre foi um exemplo de dedicação ao próximo. Capelão voluntário, defensor de causas sociais e filho devotado, ele enfrentou batalhas silenciosas e profundas que agora se tornam públicas em um apelo por justiça, humanidade e acolhimento.

Em 2019, no auge da pandemia de COVID-19, Johnyson travou a mais dolorosa das batalhas: a luta pela vida de sua mãe, que sofria de diabetes. As complicações da doença se agravaram, levando-a à internação e, posteriormente, à morte precoce. Ele, que se dedicava integralmente aos cuidados da mãe e do irmão, mergulhou em um luto devastador.

O impacto emocional foi tão intenso que ele desenvolveu um quadro grave de depressão. Com alucinações, escutando vozes e em isolamento profundo, chegou a desaparecer por dias, sendo encontrado em situações alarmantes – sujo, desnutrido.

Johnyson vem de uma família humilde e trabalhadora. Criado apenas pela mãe, foi guiado por valores sólidos e teve como figura paterna Mário Pires Pestana, amigo da família e policial militar, cuja morte o abalou ainda mais. Mesmo assim, nunca deixou de lutar.

A família pede apoio ao Ministério Público e à Defensoria de SP para que garantam a ele justiça e dignidade. Johnyson não é criminoso — é uma vítima da negligência com a saúde mental. Perdê-lo seria uma tragédia irreparável. Que ele receba não punição, mas cuidado e compreensão.

