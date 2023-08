Uma família de Santa Bárbara d’Oeste pede ajuda para encontrar o cachorrinho da família que sumiu na manhã desta quarta-feira. Uma criança está sentindo muita falta do animal.

O animal, uma mistura de Spitz com Lulu da Pomerania e atende pelo nome de Bimbinho. Ele sumiu na região do Planalto do Sol / Cidade Nova.

Caso alguém tenha visto ou tenha informações, entrar em contato pelo telefone 19 98250-2200.

