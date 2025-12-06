FAMÍLIA PEDE AJUDA PARA SEPULTAMENTO DE MATHEUS, JOVEM DE AMERICANA

A morte de Matheus Gotardi, nesta sexta-feira (5), abalou profundamente a Praia Azul. O irmão o encontrou já sem vida, e a mãe, extremamente abalada, mal consegue falar diante da perda. A família reforça que este é um momento de silêncio e respeito, evitando qualquer tipo de especulação. Querido por todos, Matheus deixa um vazio imenso. Sem recursos, os parentes pedem apoio para o sepultamento. Doações via PIX da mãe: 19 9922-18327 (Marley dos Santos).