Fãs do BTS tomam Brasília contra o PL da Anistia

Nesta terça-feira (7), o grupo brasileiro ARMY Help the Planet, formado por fãs da banda de K-pop BTS engajados em causas sociais e políticas, marcaram presença no ato público contra o Projeto de Lei 2.858/2022, conhecido como PL da Anistia ou PL do Golpe. A mobilização ocorreu no Anexo II da Câmara dos Deputados, com a presença de parlamentares e a entrega de mais de 180 mil assinaturas da campanha Sem Anistia para Golpistas: www.semanistia.org.

O ARMY Help the Planet (AHTP) é reconhecido por articular fandoms em ações coletivas de impacto real, conectando cultura pop à cidadania. Com hashtags como #ArmyContraAnistia #SemAnistia #ArmyContraOPLdoGolpe, o coletivo mobilizou milhares de jovens em campanhas digitais e presenciais contra o PL que pretende anistiar os envolvidos nos ataques antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023.

“Essa é uma demonstração clara de que a juventude está atenta e mobilizada. Foi uma experiência muito rica participar dessa reunião hoje e ver a juventude defendendo essa agenda. Ser fã também é ser cidadão”, afirma Mariana Faciroli, advogada e codiretora @army_htp.

A mobilização do ARMY integra o ato coordenado pelo Pacto pela Democracia, coalizão que reúne organizações como Instituto Lamparina, Nossas, Conectas, Instituto Sou da Paz, entre outras.

O Pacto pela Democracia emitiu nota oficial denunciando que o PL é inconstitucional, impopular e ameaça a justiça e a memória democrática do país. O texto afirma que, “embora o projeto venha travestido de um apelo à pacificação nacional, ele na verdade defende interesses privados e a negação da justiça. A Constituição de 1988 é clara ao estabelecer que o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e a ação de grupos armados contra o Estado são crimes inafiançáveis e imprescritíveis”.

O PL 2.858/2022 ainda tramita no Congresso e pode voltar à pauta. Líderes da extrema-direita aguardam o arrefecimento do debate público para tentar aprová-lo. Cabe agora ao presidente da Câmara, Hugo Motta, arquivar definitivamente o projeto.

