Fãs de Harry Potter fazem magia no Tivoli este final de semana

O universo bruxo mais amado do mundo vai invadir o Tivoli Shopping! Nos dias 5 e 6 de abril I Encontro de Fãs de Harry Potter- evento gratuito que promete encantar fãs de todas as idades com experiências imersivas, produtos temáticos, atrações interativas e muita magia.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A ação, que acontecerá em frente ao Restaurante Coco Bambu e é realizada em parceria com o projeto All Stars F.C., contará com os produtos oficiais da saga, como varinhas mágicas, Mapa do Maroto, flâmulas, canecas e outros itens que remetem diretamente ao universo de Hogwarts.

Uma das grandes novidades será a presença de bebidas e drinks especiais, incluindo a famosa cerveja amanteigada, que poderá ser adquirida no local, proporcionando uma experiência ainda mais completa para os fãs da série.

“O mundo Harry Potter encanta pessoas de todas as idades e o Tivoli está sempre buscando eventos e ações que promovam experiências inesquecíveis aos nossos clientes. O evento é um sucesso garantido por onde passa, e agora é a vez do Tivoli proporcionar essa vivência mágica aos fãs da saga”, destaca Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

A programação do I Encontro de Fãs de Harry Potter conta, ainda, com ponto de encontro para troca de figurinhas do álbum temático da saga e um espaço instagramável, com direito a vídeo utilizando a tão esperada Capa da Invisibilidade, garantindo registros inesquecíveis.

O I Encontro de Fãs de Harry Potter tem ainda um caráter solidário: todo o valor arrecadado na feira será revertido para ações assistenciais, unindo entretenimento e responsabilidade social.

Sobre o Tivoli Shopping

Inaugurado em novembro de 1998, o Tivoli Shopping é administrado pela AD Shopping. O empreendimento conta com 145 operações, distribuídas em um único piso, entre elas âncoras, semi âncoras e megalojas (destaque para Riachuelo, Renner, C&A, Lojas Americanas, Magazine Luiza, Marisa, Casas Bahia, Kalunga, Zanini, Danny Cosméticos, Lojas União, Cobasi, Centauro e Vivara); uma ampla praça de alimentação (com KFC, Montana Grill, Pizza Hut entre outros) e restaurantes como Outback, Coco Bambu e Estação Valentina; o Moviecom Cinemas, com quatro salas de exibição; e a Elite Academia, com 1.106 m².

O Tivoli Shopping possui o Certificado Internacional REC Standard (I-REC), que reconhece que 100% da energia consumida pelo shopping é proveniente de fontes renováveis, como a eólica, e demonstra a conduta sustentável para a contribuição da redução de emissão de gases de efeito estufa, além de ter equivalência aos créditos de carbono.

Serviço

I Encontro de Fãs de Harry Potter

📅 Data: Sábado e domingo, dias 05 e 06 de abril

⏰ Horário: Sábado, das 10h às 22h e domingo, das 11h às 21h.

📍 Local: Em frente ao Restaurante Coco Bambu | Tivoli Shopping

Leia + sobre Famosos, artes e música