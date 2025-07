Nova Odessa recebe no próximo dia 20 de julho mais uma edição da feira “Artes e Encantos”, que vem se consolidando como uma excelente (e barata) opção de compras na cidade. Com entrada e estacionamento gratuitos, a feira acontece sempre aos domingos, entre 11h e 16h, no Pesqueiro Feltrin, tradicional ponto de lazer aos finais de semana na cidade e que fica na Avenida Guadalajara, 500 – Residencial Triunfo.

Expositores

São quase 20 expositores de Nova Odessa, Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré. E o que não faltam são opções de compras. A feira oferece presentes em diversos segmentos como alimentação (pão caseiro, geleias, farinhas, compotas e doces caseiros); semijoias (ouro e prata), crochê (bolsas, tapetes, porta-copos, cahepô), chinelos e pantufas bordadas, vasos decorativos e plantas ornamentais, roupas (moda íntima, pijamas e fitness), velas aromáticas, bordados em geral (cama, mesa, banho, enxoval e toda linha infantil), perfumaria em geral, bem como artigos em madeira e artesanais, bonecas de pano e amigurumi (técnica japonesa de artesanato que consiste em criar bonecos fofos e pequenos, geralmente feitos de crochê ou tricô).

Pesqueiro Feltrin

E quem visita a feira “Artes e Encantos” pode aproveitar, com toda a família, as opções de lazer do Pesqueiro Feltrin. Aos finais de semana, o espaço oferece almoço no sistema à la carte, porções, bebidas e uma grande área kids com monitor. E as crianças podem se divertir vendo os animais da “mini-fazenda”, como galinhas, porcos, coelhos e o tradicional passeio a cavalo.

Produtos e preços

“Na Feira Artes e Encantos você vai encontrar uma variedade incrível de produtos a preços super acessíveis. É a chance perfeita para garimpar peças únicas e criativas, desde artesanato local até itens para casa, tudo feito com muito carinho pelos próprios expositores. Além de apoiar os pequenos produtores e artesãos da nossa comunidade, você ainda leva para casa produtos de qualidade sem gastar muito. É a combinação perfeita de bom preço e originalidade!”, disse Carol Lopes, uma das expositoras e organizadoras da feira.