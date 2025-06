Feira de Artesanato com tema junino

No próximo dia 14 (outro domingo), a partir das 9h, a Praça Rosa Maluf, mais conhecida como Praça do Cannon, será palco de uma celebração que une tradição, arte, solidariedade e lazer para toda a família em Sumaré. É a Feira de Artesanato com tema junino, promovida pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, que neste mês chega com uma programação especial e cheia de significado.

Em clima de São João, o evento trará o brilho das tradições populares com quadrilhas junina da melhor idade e infantil, valorizando nossos talentos locais e promovendo a integração entre gerações. A alegria será embalada pelo show ao vivo do cantor Lucas Castro, food trucks e o melhor do artesanato sumareense.

Mais do que um evento temático, essa edição da feira representa o comprometimento da gestão municipal com o fomento à cultura, ao microempreendedorismo criativo e ao fortalecimento da economia local. O espaço é uma vitrine de oportunidades para artesãos e pequenos produtores que encontram ali uma plataforma de visibilidade e geração de renda.

Em sintonia com o espírito de empatia e cuidado com o próximo, a feira contará também com um ponto de arrecadação de agasalhos, incentivando a doação de peças novas ou em bom estado, para que o calor da solidariedade aqueça os que mais precisam neste inverno.

Iniciativa

A iniciativa integra o plano de governo da atual gestão, sob a liderança do prefeito Henrique do Paraíso e do vice-prefeito André da Farmácia, que têm investido em políticas públicas que transformam a cultura num eixo estratégico de inclusão, desenvolvimento humano e identidade social. Esta ação específica se alinha ao compromisso de valorizar a economia criativa, descentralizar os polos culturais e fomentar o acesso à cultura nos bairros e distritos da cidade.

“A festa junina é uma das maiores expressões culturais do nosso povo e é muito simbólico trazer esse tema para a nossa feira de artesanato. É um momento de resgate da nossa identidade, de confraternização e, acima de tudo, de oportunidade para os nossos artesãos e artistas locais. Nosso objetivo é mostrar que a cultura pulsa em Sumaré, e pulsa com força, com diversidade e com coração. Essa gestão acredita na cultura como motor de transformação social, e é isso que estamos construindo juntos, passo a passo, evento a evento.”

“A solidariedade é um valor essencial da nossa cidade. Essa feira é especial porque, além de movimentar a cultura e a economia local, também nos convida a olhar para o próximo. O ponto de arrecadação de agasalhos é uma forma concreta de ajudar quem mais precisa neste inverno. Contamos com a generosidade da população de Sumaré para fazer a diferença na vida de muitas famílias”, Débora Mikaelle, primeira-dama e presidente do Fundo Social de Sumaré.

Mais notícias da cidade e região

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP