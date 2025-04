Feira Criativa do CIVI agora vai ser semanal

A Prefeitura de Americana ampliará a realização da Feira Criativa no município com edições semanais no CIVI (Centro de Integração e Valorização do Idoso). A feira acontecerá todas as sextas-feiras, das 8h30 às 11h, com o objetivo de incentivar a inclusão produtiva e a geração de renda.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A ação é promovida pelo programa Futuro Certo, das secretarias de Assistência Social e Direitos Humanos e de Desenvolvimento Econômico.

A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, destacou que a proposta é levar a feira a diferentes públicos. “Desde o projeto piloto, definimos como meta expandir a feira para novos locais, oferecendo aos expositores mais oportunidades para apresentar seus produtos e talentos à população”, afirmou.

A Feira Criativa já integrou diversas ações no município, como atividades do CUCA (Centro da Universidade do Conhecimento de Americana), do Mês da Mulher e eventos anteriores no próprio CIVI.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros, ressaltou que muitos dos atuais expositores participaram de cursos profissionalizantes oferecidos pelo programa Futuro Certo. “A feira surgiu como resposta a essa demanda, promovendo o empreendedorismo e fortalecendo a geração de renda local”, explicou.

Feira criativa hoje

Na edição desta sexta-feira (4), o público poderá conferir uma variedade de produtos artesanais e personalizados, como doces para festas, biscoitos decorados, bolsas, almofadas, semijoias e artigos de moda.

Participam da feira os expositores: Canto da Arte; Feito por Mim – By Erica’s; Delícias do Coco & Cia; Confeitaria da Anja; e Neia Cookies. A ação tem apoio do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindnapi).

O CIVI está localizado na Rua Major Rehder, nº 650, na Vila Rehder.

Mais notícias da cidade e região