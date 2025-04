A Feira Criativa, realizada às sextas-feiras no CIVI (Centro de Integração e Valorização do Idoso) de Americana, foi antecipada nesta semana para terça-feira (15), devido ao feriado da Sexta-feira Santa (17). O evento, organizado pela Prefeitura por meio do programa Futuro Certo, ocorre das 8h30 às 11h, com a participação de expositores de produtos artesanais, personalizados e de culinária.

Os visitantes poderão encontrar na Feira Criativa produtos dos expositores Mary e suas Marias – Saboaria Artesanal, Artes e Manhas Personalizados, Mania de Crochê – por Vera Castro, Confeitaria da Anja, Gabi’s Doce Encanto e Néia Cookies.

O objetivo da feira, segundo a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, é incentivar a inclusão produtiva e a geração de renda. “A Feira Criativa surgiu para incentivar os produtores locais e os participantes dos cursos oferecidos pelo programa Futuro Certo. São produtos diversificados que os visitantes terão a oportunidade de conhecer e adquirir. A meta é levar a Feira Criativa para diversos locais da cidade, incentivando a inclusão produtiva e a geração e renda”, explicou.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros, falou sobre a Feira, iniciativa do programa Futuro Certo. “Além da qualificação profissional, o programa Futuro Certo busca viabilizar o ato de empreender, aprimorando os trabalhos já elaborados pelos participantes dos cursos e incentivando a criação de novos produtos e negócios. A Feira Criativa foi criada para atender essa demanda na cidade, estimulando o empreendedorismo e novas formas de melhorar a vida das pessoas”, reforçou.

O programa Futuro Certo é promovido pelas secretarias de Assistência Social e Direitos Humanos e de Desenvolvimento Econômico. A Feira Criativa conta com o apoio do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindnapi). O CIVI está localizado na Rua Major Rehder, nº 650, na Vila Rehder.