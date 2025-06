Feira da Empregabilidade do Unisal Americana este sábado (28)

O UNISAL Americana realizará, em 28 de junho de 2025, das 9h às 14h, no Colégio Salesiano Dom Bosco de Americana, a 13ª Feira da Empregabilidade. A ação acontecerá das 9h às 14h, no Colégio Salesiano Dom Bosco, localizado na Rua Dom Bosco, 100, Bairro Santa Catarina, Americana/SP e tem entrada gratuita.

As feiras de empregabilidade do UNISAL oferecem uma conexão direta com empresas a partir de eventos socioeducacionais que conectam alunos e comunidade a partir de vagas de emprego disponíveis na região, facilitando o acesso às empresas e estágios. As ações trazem ainda dicas e orientações sobre processos seletivos nas empresas e organizações da região a partir de palestras e mesas redondas com profissionais relevantes e ativos nas áreas da empregabilidade e Mercado.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A Feira também organiza atividades pontuais de saúde e bem-estar para os participantes, como a medição de glicemia e aferição de pressão. Vale ressaltar que, em janeiro de 2025, o Brasil registrou um saldo positivo de 137.303 empregos formais, o que representa um crescimento de 3,6% em relação ao mesmo período de 2024! O evento é realizado em parceria com WS Eventos, Consultoria TGRH, Vagas019 e CIEE de Americana.

Serão oferecidas, durante o evento, mais de 1.000 vagas através das empresas participantes. Acesse diretamente a página oficial da Feira e faça a sua inscrição!

Tanto a inscrição quanto a entrada na feira são gratuitas a toda população. Vagas e oportunidades oferecidas através da Feira

Stands de Empresas: apresentando oportunidades de emprego, o que elas fazem e networking.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas diretamente AQUI:

Banco de Currículos: os participantes poderão cadastrar seus dados para futuras oportunidades.

Espaços de Interação: permitindo conexão direta com recrutadores.

Empresas participantes da 13ª Feira da empregabilidade do UNISAL Americana:

Unisal

TGRH

Colégio Dom Bosco

Alatere

Atacadão

Belchior

Best Fabril

Canatiba

Cataby

CIEE

Cláudia Porteiro

Comil Cover Sand

Consul Up

Covolan

Crema

Cultural Care

Edwiges P&B

Engegroup

Estação Valentina

Evoluttion Tecnologia

Expert

Flamma

Flex Colchões

Gforce

Greenbrier Maxion

Grupo Briano

Grupo Santa Cruz

Higa

Higa Atacado SBO

Jolitex

Mag Sac

Mary Help

McDonald’s

Ouro Verde

Padaria da Amizade

Paramount

PAT de Americana

Pensecom RH

People RH

Rodonaves

Romi

RPN

Santista

Sinc RH

Skyfit

Stampare

Teda

Tecnoroad

TFT Indústria

Topack

Toyobo

VRH

W Menegatti

Writesys

Vagas019

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado