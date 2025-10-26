A 33ª Feira das Nações de Santa Bárbara d’Oeste promete uma verdadeira viagem gastronômica pelos cinco continentes. Nos dias 8 e 9 de novembro, o Complexo Usina Santa Bárbara será palco de uma das edições mais saborosas do evento, que une cultura, solidariedade e gastronomia, com entrada gratuita.

As 13 instituições sociais selecionadas por edital vão representar diferentes países e servir receitas tradicionais que encantam pelo sabor e pela história. Do acarajé africano ao fish and chips britânico, passando pela paella espanhola, tacos mexicanos, crepes franceses e nhoque italiano, o cardápio é um convite para conhecer o mundo sem sair de Santa Bárbara d’Oeste.

Entre os destaques, a Associação Carolina Maria de Jesus (Nações Africanas) aposta em pratos marcantes, como acarajé, xinxim de galinha e banana real. Já a Casa da Criança (França) traz uma seleção de crepes salgados e doces, com recheios que vão de frango com catupiry a Nutella.

O público também poderá provar o tradicional Eisbein (joelho de porco) e o Strudel de maçã da Alemanha, servidos pela AMOBAM (Associação de Moradores do Bairro Mollon), enquanto a FAMAM – Projeto Amigos da Música (Itália) apresenta massas clássicas como nhoque recheado, lasanha e pizza broto, além da pannacotta de frutas vermelhas.

Os sabores latinos também marcam presença: o Rotary Club Progresso (Espanha) oferece bocadillos, paella caipira e churros, a Creche Papa João Paulo II (Argentina) prepara assado argentino, choripán e alfajor, e a Corporação Musical União Barbarense (Chile) traz a suculenta chorrillana – uma combinação de carnes, cebola caramelizada e ovo.

O público fã de lanches encontra opções irresistíveis no estande dos Estados Unidos, com cheeseburgers, frango frito e cheesecake, e do Reino Unido, com fish and chips e hambúrgueres artesanais. Para os apreciadores da culinária oriental, o Serviço Social Imaculada Conceição (Japão) serve yakisoba, sushi e pastéis, enquanto o México, representado pela Associação Vinde à Luz, oferece tacos, burritos, paletas mexicanas, flan e arroz doce.

Com Felipe Araújo e Inimigos da HP como headliners, a edição de 2025 trará também apresentações culturais de teatro, circo, danças típicas, orquestras, cultura popular e artes visuais, além de danças típicas dos países homenageados na edição.

Com Felipe Araújo e Inimigos da HP como headliners, a edição de 2025 trará também apresentações culturais de teatro, circo, danças típicas, orquestras, cultura popular e artes visuais, além de danças típicas dos países homenageados na edição.

A 33ª Feira das Nações de Santa Bárbara d'Oeste é uma realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, e da Prefeitura de Santa Bárbara d'Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com apresentação do Supermercados São Vicente e apoio da Belchior Decor, Cristiantex, Denso, Refrigerantes Esportivo, SOS Telecom e TRBR, media partner da Vox90, com gestão da TG Produção Cultural.

Realizada pela primeira vez em 1983, a Feira das Nações celebra a história de diversas nações e culturas que contribuíram com o desenvolvimento da cidade. Além da gastronomia dos diferentes países cujos povos imigraram para Santa Bárbara d'Oeste, a Feira das Nações também resgata a cultura dessas nações, reunindo artistas de variados segmentos.

Confira o cardápio completo:

– Associação Carolina Maria de Jesus (Nações Africanas)

Acarajé (Vatapá, camarão seco, vinagrete e pimenta – opcional)

Xinxim de Galinha (Frango preparado com azeite de dendê/óleo de palma, amendoim, coco seco, cebola, tomate, pimentão, leite de coco, gengibre, camarão seco, alho, coentro e sal). Acompanha: arroz de coco (arroz branco, alho, óleo, leite de coco, água e sal) e farofa de dendê (farinha de mandioca, camarão seco, bagaço de coco, azeite de dendê e sal)

Banana Real (Banana-da-terra na massa de pastel frita e passada na canela e açúcar)

– Associação Cidadão e Cidadã de Direito – Casa de Passagem Feminina (Brasil)



Lanche de Pernil com Calabresa

Cachorro Quente

Frango a Passarinho (porção)



Sorvete Picolé: Chocolate, Milho Verde, Leite Ninho, Uva, Coco, Limão e Morango



– Associação de Beneficência e Educação – Casa da Criança (França)



Crepe Francês Salgado “P” e Crepe Francês Salgado “G”

Recheios: Mussarela, tomate e manjericão; Lombinho Canadense com mussarela e cream cheese; Mussarela, tomate e orégano; Milho, mussarela e catupiry; Frango com catupiry; Doritos com catupiry; Batata palha com mussarela e parmesão; Brócolis com mussarela; Quatro queijos; Presunto, mussarela com tomate e orégano; Calabresa com mussarela e Pepperoni com mussarela e cream cheese

Crepe Francês Doce “P” e Crepe Francês Doce “G”

Recheios: Nutella; Doce de leite; Doce de leite com paçoca; Chocolate ao leite; Goiabada com queijo mussarela e Coco com leite condensado



– Associação de Moradores do Bairro Mollon – AMOBAM (Alemanha)



Bolo de Pote: Floresta Negra

Eisbein (Joelho de Porco à moda Alemã, acompanha: batata bolinha + frikadellen + Cervela Salad + fatias de pão)

Frikadellen (Bolinha de carne bovina, suína, bacon e cebola)

Strudel de Maçã



– Associação Vinde à Luz (México)



Tacos de Pernil ou Frango (Porção com 3 tacos, guacamole e nachos)

Burritos de Pernil ou Frango (Porção com 2 burritos, guacamole e nacho)

Paleta Mexicana

Sabores: Ninho com Nutella; Morango com Nutella; Ninho com ovomaltine; Morango com leite condensado; Maracujá com leite condensado e Prestígio

Flan Napolitano (Pudim)

Arroz com Leche (Arroz Doce)



– Corporação Musical União Barbarense – COMUB (Chile)



Chorrillana (Mix de Carnes: fraldinha, calabresa, frango, pernil, cebola caramelizada, batata frita e ovo frito)

Sandwich Barros Luco com Batata Frita (Pão de hambúrguer, 1 fatia de mussarela e tiras de fraldinha)

Sandwich a Lo Pobre com Batata Frita (Pão de baquete, tiras de fraldinha, cebola caramelizada, ovo e maionese)

Sandwich Churrasco Bacon com Batata Frita (Pão de baguete, tiras de fraldinha, 1 fatia mussarela, cebola caramelizada, bacon, ovo, maionese, tomate e chimichurri)

– Fraternidade Descendência Americana – FDA (Estados Unidos)



Combo: (lanche a escolha) Cheeseburger ou Cheeseburger Bacon + Batata Frita

Batata Frita (porção)

Frango Frito (8 pedaços)

Strips de frango, arroz primavera, alface, tomate e polenta (refeição)

Cheesecake com Geléia de Morango ou Geléia de Frutas Vermelhas

Brownie Tradicional Meio Amargo, com Gotas de Chocolate ao Leite ou com Cereja

– Guarda Mirim (Reino Unido)



Fish and Chips (Tiras de tilápia empanada) + Batata Frita

Byron (Pão brioche, 2 hambúrgueres, bacon, queijo cheddar, picles e molho barbecue) + Batata Frita

O Inglês (1 hambúguer, queijo cheddar e maionese especial) + Batata Frita



– Projeto Amigos da Música – FAMAM (Itália)



Nhoque Recheado (Mussarela, Gorgonzola ou Presunto e Queijo no molho ao sugo ou branco)

Lasanha: Bolonhesa ou 4 Queijos

Pizza Broto: Calabresa, Frango ou Margherita

Pannacotta de Frutas Vermelhas



– Rotary Club -Progresso (Espanha)



Bocadillo de Filet Mignon + Batatas Bravas (Pão ciabatta, filé mignon, queijo, rúcula e molho defumado)

Bocadillo de Lombo Suíno + Batatas Bravas (Pão de fermentação natural, lombo suíno, molho de tomate seco e queijo)

Paella Caipira (Carnes em cubos: bovina, suína e avícola, bacon, calabresa, arroz e especiarias)

Churros Espanhol (6 palitinhos de churros sem recheio, acompanhado de potinhos de doce de leite e chocolate)

Porção de Batatas Bravas (batatas rústicas fritas com molho de páprica defumada)

– Serviço de Assistência Social – MEIMEI (Portugal)



Lanche Prego (Hambúrguer de filé mignon, alface, tomate, cebola, queijo prato, ovo, pão francês selado com mostarda)

Lanche Bifana (Hambúrguer de carne suína, alface, mostarda, queijo prato no pão francês)

Bolinho de Bacalhau (10 unidades)

Lanche Bifana + Batata Frita

Pastel de Belém



– Serviço Paroquial de Assistência Social – Creche Papa João Paulo II (Argentina)



Assado Argentino (porção para 2 pessoas de carne bovina e linguiça acompanhada de batata assada)

Choripán (Lanche de linguiça com queijo e tempero argentino de chimichurri)

Milanesa (Carne bovina a milanesa acompanhada de salada de batata e ovos, com toque de limão siciliano)

Alfajor Tradicional (Doce a base de bolacha e doce de leite coberto com chocolate)

– Serviço Social em Promoção a Cidadania Imaculada Conceição (Japão)



Pastel: Carne, Queijo, Pizza e Frango com Requeijão

Yakisoba Legumes

Yakisoba Carne Bovina ou Frango

Yakisoba Mix: Carne, Frango e Legumes

Sushi Tradicional (8 unidades)

Serviço:

33ª Feira das Nações de Santa Bárbara d’Oeste

Dia 8 de novembro, das 12h às 23h59

Felipe Araújo

Dia 9 de novembro, das 12h às 22h

Inimigos da HP

Local: Complexo Usina Santa Bárbara – Rua Aristeo Carlos Pereira, s/nº, Residencial Dona Margarida, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada gratuita