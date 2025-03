Os artesãos de Sumaré voltarão às atividades na tradicional feira do município a partir do dia 6 de abril, conforme divulgado pela Secretaria de Cultura e Turismo nesta quarta-feira (26). Na última segunda (21), a pasta recebeu artesãos locais para discutir a revitalização do cenário artesanal da cidade.

A feira acontecerá todo segundo sábado do mês na Praça Cannon, e vai oferecer aos artesãos uma plataforma para expor e vender seus produtos. Além disso, novos projetos serão implementados para datas comemorativas, ampliando as oportunidades para que os artesãos se envolvam em diversos eventos e feiras na cidade.

“A feira de artesanato é um espaço essencial para valorizarmos nossos talentos locais e fortalecermos a identidade cultural da nossa cidade. Estamos comprometidos em oferecer todo o suporte necessário para que os artesãos possam crescer e prosperar”, destacou a secretária de Cultura e Turismo, Cecília Teixeira.

A feira vai retomar suas atividades com a primeira edição em abril em homenagem ao mês dos autistas, com a participação do evento promovido pela OAB, chamado OABRIL, dedicado à causa autista no município.

Uma das novidades é a participação da mentora Fernanda Denadai, artesã mentora em empreendedorismo criativo no projeto de capacitação. A atividade promoverá quatro encontros presenciais focados em empreendedorismo, gestão e desenvolvimento humano, buscando cultivar uma mentalidade empreendedora e habilidades gerenciais entre os participantes. “Juntos, podemos desenvolver iniciativas que não só promovam o seu trabalho, mas também inspirem nossa comunidade a valorizar ainda mais a arte e a cultura”, afirmou.

A dra. Solange Fazion Costa, advogada e artesã, compartilhou memórias afetivas relacionadas ao artesanato, ressaltando a importância desse trabalho e o poder que ele tem de conectar as pessoas. “Com esperança e colaboração, podemos construir um futuro promissor para todos. Vamos juntos transformar Sumaré em um polo de criatividade e cultura”, disse.