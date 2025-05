Com mais de 2,5 mil vagas de emprego disponíveis e a participação de 40 empresas já confirmadas, a feira de empregabilidade EmpregoJá! será realizada no dia 31 de maio (sábado), das 9h às 16h, no piso superior do Terminal Metropolitano, no Centro de Americana. A ação é fruto de uma parceria entre a Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e a Universidade Anhanguera.

Na última sexta-feira (16), o prefeito Chico Sardelli e o vice-prefeito Odir Demarchi receberam os proprietários da Universidade Anhanguera de Americana, Leandro Garcia e Georgia Garcia, junto da vereadora Jacira Chávare e do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros, para tratar dos detalhes da realização da feira.

“Essa parceria com a Anhanguera é muito importante para a cidade. Estamos unindo forças para ampliar as oportunidades de emprego e facilitar o acesso da população ao mercado de trabalho”, destacou o prefeito Chico Sardelli.

“A feira vem para abrir portas para quem está buscando uma chance. Tenho certeza de que será um grande sucesso e fará a diferença na vida de muita gente”, afirmou o vice-prefeito Odir Demarchi.

Oportunidades

Além das oportunidades de emprego oferecidas pelas empresas participantes, a Anhanguera disponibilizará mais de 200 vagas gratuitas em cursos de extensão universitária.

Desde o início, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico atuou ao lado da instituição para viabilizar a iniciativa. “A Prefeitura realizou as tratativas para garantir a realização da feira no Terminal Metropolitano, um local estratégico, de fácil acesso e grande circulação. Acreditamos que, além de conectar trabalhadores e empresas, o evento também deve movimentar o comércio do Centro e gerar impactos positivos na economia local”, destacou o secretário Rafael de Barros.

“A busca por emprego é uma demanda constante, seja de pessoas procurando a primeira oportunidade, uma recolocação no mercado ou mesmo uma mudança de empresa. Essa é uma oportunidade real para as pessoas saírem empregadas justamente no mês do trabalho”, disse a vereadora Jacira Chávare.

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Americana também marcará presença, oferecendo as vagas disponíveis no sistema do setor e realizando cadastro de currículos no local.