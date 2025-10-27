Com mais de mil vagas disponíveis, evento gratuito acontece das 9h às 16h e conecta candidatos a oportunidades em empresas de toda a região

O Tivoli Shopping realiza nesta terça-feira, dia 28, a sétima edição da Feira de Empregos, evento gratuito que se tornou referência regional em empregabilidade e inserção profissional. A ação acontece na Praça de Alimentação, das 9h às 16h, reunindo mais de 100 empresas e oferecendo mais de mil vagas diretas e indiretas em variados segmentos.

Iniciativa do Tivoli Shopping, em parceria com o UNISAL, Dom Bosco, TGRH e Portal Vagas019, a Feira de Empregos reafirma o compromisso do centro de compras com a comunidade e com a geração de trabalho e renda.

O evento contará com a presença de 50 empresas participantes no local e outras 50 companhias representadas pelo Portal Vagas019, que fará a triagem e encaminhamento de currículos aos empregadores. Além disso, mais de 30 lojas do próprio Tivoli Shopping também estarão recrutando currículos durante o evento, ampliando ainda mais o leque de oportunidades.

As vagas disponíveis contemplam diferentes níveis de escolaridade e experiência, desde o primeiro emprego até recolocação profissional, incluindo também posições para Pessoas com Deficiência (PCDs).

“A Feira de Empregos do Tivoli é uma ação social de grande impacto, que conecta talentos a empresas e fortalece o mercado regional. Nosso objetivo é seguir como um espaço que gera oportunidades reais e que contribui para o desenvolvimento econômico e humano das cidades que nos cercam”, ressalta Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

Empresas participantes e fortalecimento da economia local

Entre as empresas confirmadas estão TFT Indústria, Varejão Tatu, Belchior Decor, SAGA Têxtil, Jocle Indústria, Higa Atacado, Covolan, Crema Supermercados, C3 Consultoria, Cataby, Hudtelfa, VRH Consultoria, Mary Help, Rodonaves, Atacadão, Santista, People RH, Ouro Verde, Romi, Assaí, Canatiba, Toyobo, Danny Cosméticos, Jolitex, Procisa, entre outras companhias de destaque regional e nacional.

Professor do UNISAL, Geraldo Biaggi reforça o caráter social e transformador da iniciativa. “A feira tem um papel fundamental na empregabilidade regional. É uma oportunidade para quem está em busca do primeiro emprego e também para quem deseja uma nova colocação. O engajamento de empresas e instituições mostra a força dessa ação coletiva”, afirma.

“Nosso propósito é encurtar a distância entre quem busca e quem oferece oportunidades. São centenas de vagas em aberto e esperamos que muitas contratações aconteçam ainda durante o evento”, complementa Célio Soares, diretor da TGRH.

Serviço

Feira de Empregos 2025

Terça-feira, 28 de outubro de 2025

Das 9h às 16h

Praça de Alimentação | Tivoli Shopping

Importante: Levar currículo (várias cópias) e documentos pessoais