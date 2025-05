Neste sábado, dia 10, a Praça Comendador Müller, no Centro de Americana, recebe uma edição especial da Feira de Artesanato Ameriart, com uma variedade de peças criadas por artesãos da cidade para presentear as mães. O evento é gratuito e aberto ao público e acontece das 10h às 16h30. Ao todo, 35 artesãs locais vão expor seus trabalhos.

A feira, organizada pela Secretaria de Cultura e Turismo, terá produções em patchwork, bordados, pintura, decoração em madeira e vidro, arranjos florais, sabonetes artesanais, crochê, bijuterias e artigos religiosos, entre outros itens.

Artesanato na Ameriart

“O Dia das Mães é uma data simbólica e o artesanato traduz essa conexão afetiva e cultural. Cada peça carrega a criatividade do artesão e as influências do nosso meio, tornando-se um presente único. A Ameriart é uma oportunidade para valorizar o trabalho manual e adquirir presentes únicos, cheios de significado e identidade cultural”, declarou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

A Ameriart ocorre mensalmente no Centro de Cultura e Lazer (CCL), localizado à Avenida Brasil, 1.293, Jardim São Paulo, onde também fica a Casa do Artesão, oferecendo ao público a chance de adquirir produtos criados à mão. Os artesãos ainda são convidados a expor nos eventos organizados pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.