Sumaré vai receber na próxima quarta-feira (7 de maio) o Feirão do Emprego com mais de 2.040 vagas em diversas áreas. O evento será das 9h às 16h na Faculdade Anhanguera, localizada na Av. Eugênia Biancalana Duarte, 501, Jardim Primavera.

Durante o feirão, cerca de 50 empresas da região estarão recebendo currículos presencialmente e realizando pré-entrevistas com os candidatos. As remunerações podem chegar a R$5.000, mais benefícios.

A programação também inclui orientações jurídicas gratuitas, com foco em direitos trabalhistas, além do atendimento do Polo de Empregabilidade Inclusiva (PEI), voltado especialmente para pessoas com deficiência. A Associação de Educação do Homem do Amanhã (Guardinha) também marcará presença, oferecendo apoio e encaminhamento para jovens em busca do primeiro emprego.

O prefeito de Sumaré, Henrique do Paraíso, destacou a importância do evento. “Estamos trabalhando para construir uma cidade de oportunidades. O Feirão é mais uma ação que reforça nosso compromisso com o desenvolvimento social e econômico de Sumaré, acolhendo quem mais precisa e abrindo portas para um futuro melhor”, declarou.

O vice-prefeito André da Farmácia também celebrou a iniciativa. “É motivo de orgulho ver Sumaré sediando um evento dessa magnitude. São mais de duas mil oportunidades para que nossas famílias encontrem dignidade e estabilidade por meio do emprego”, disse.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Ed Carlo Michelin, também reforça o compromisso da gestão com políticas públicas de inclusão e empregabilidade. “Queremos ampliar o acesso ao emprego de forma justa e democrática. Estamos reunindo empresas, serviços e orientação para que a população tenha chances reais de mudar sua realidade por meio do trabalho”, afirmou.

Serviço

Feirão do Emprego de Sumaré

-Local: Faculdade Anhanguera – Av. Eugênia Biancalana Duarte, 501, Jd. Primavera

-Data: 7 de maio (quarta-feira), das 9h às 16h

– Recebimento de currículos | Orientações jurídicas | Atendimento inclusivo | Participação da Guardinha

