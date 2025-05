Feirão do Emprego reúne 4 mil; o maior já realizado em Sumaré

A Prefeitura de Sumaré promoveu, na última quarta-feira (7), o maior Feirão do Emprego já realizado no município. A iniciativa, organizada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, atraiu aproximadamente 4 mil pessoas em busca de inserção ou recolocação no mercado de trabalho.

Realizado nas dependências da Faculdade Anhanguera de Sumaré, o evento contou com a participação de cerca de 50 empresas, que disponibilizaram mais de 2 mil vagas em diversas áreas.

Um dos destaques foi a agilidade nos processos seletivos, muitos dos quais iniciados ainda durante o próprio feirão. O supermercado GoodBom, por exemplo, realizou entrevistas no local e já encaminhou candidatos para as etapas seguintes junto às equipes de gestão.

Outras empresas também apresentaram resultados imediatos.

Mercado Livre e Oba no Feirão

O Mercado Livre atendeu mais de 300 candidatos, recolheu currículos e iniciou a triagem para futuras contratações. A Rede Oba Hortifruti começou a convocação dos entrevistados ainda no mesmo dia, com a expectativa de preencher seu quadro de vagas com os profissionais atendidos durante o evento.

A inclusão também foi uma das prioridades da ação. Em parceria com o Polo de Empregabilidade Inclusiva, o IMESC (Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo) emitiu mais de 40 laudos para pessoas com deficiência (PCDs), documentos essenciais para o acesso às vagas reservadas e à efetiva inclusão desses candidatos no mercado de trabalho.

A juventude não ficou de fora. O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) realizou atendimentos a 85 estudantes, sendo que 20 deles já foram encaminhados para processos seletivos de estágio e aprendizagem.

Para o prefeito Henrique do Paraíso, o feirão representa um marco para o município. “Esse é um momento histórico para Sumaré. Promover um Feirão com esse alcance mostra que estamos no caminho certo. Ver milhares de pessoas saindo daqui com esperança renovada é o maior sinal de que o trabalho sério vale a pena”, disse.

O vice-prefeito, Andre da Farmácia, também destacou o empenho da gestão municipal. “Sabemos o quanto um emprego faz diferença na vida de uma família. Por isso, nos dedicamos para que este fosse o maior feirão da nossa história”.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Ed Carlo Michelin, reforçou o compromisso da pasta com a geração de empregos e oportunidades. “Nosso objetivo é criar pontes entre quem busca uma oportunidade e quem precisa de mão de obra qualificada. Esse feirão mostrou que é possível fazer essa conexão de forma rápida, eficiente e com impacto direto na vida das pessoas. Agradeço a toda a equipe envolvida e às empresas parceiras por acreditarem no potencial da nossa cidade”, agradeceu.

