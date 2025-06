Feirão de ofertas com passagem aérea internacional a R$ 899

A GOL Linhas Aéreas, Companhia Aérea mais pontual do Brasil, inicia hoje, às 18h, seu Feirão de Super Ofertas Internacionais, para destinos operados pela Companhia fora do país. Líder nacional na oferta de voos para a Argentina e de voos diretos para o Caribe, a GOL manterá as promoções até o próximo domingo, 22 de junho, às 23h59, para voos com origem e destino variados, com embarque entre julho e novembro de 2025.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Todas as tarifas promocionais podem ser consultadas no site oficial da GOL.

Destinos como Buenos Aires/Aeroparque (AEP) e Córdoba (COR), na Argentina, ou Bogotá (BOG), na Colômbia, são alguns dos exemplos em que se aplicam a promoção. Confira, abaixo, algumas das principais ofertas da América Latina e seus preços (de ida e volta):

São Paulo (GRU) – Santa Cruz de La Sierra (VVI), por R$ 899

São Paulo (GRU) – Montevidéu (MVD), por 1.132

Rio de Janeiro (GIG) – Buenos Aires (EZE), por 1.374

Brasília (BSB) – Bogotá (BOG), por 1.642

Curitiba (CWB) – Assunção (ASU), por 1.647

O Caribe e a América do Norte também entram na promoção do fim de semana prolongado. Rotas como Belém-Miami, Brasília-Cancún e São Paulo-Punta Cana estão com preços de ida e volta mais acessíveis:

Belém (BEL) – Miami (MIA), por 1.642

Brasília (BSB) – Cancún (CUN), por 2.340

São Paulo (GRU) – Punta Cana (PUJ), por 2.439

Fortaleza (FOR) – Orlando (MCO), por 2.580

Rio de Janeiro (GIG) – Aruba (AUA), por 2.769

Além disso, em voos internacionais da GOL, o Cliente pode dispor da modalidade de classe Premium Economy, com assentos mais espaçosos e um serviço de bordo diferenciado. Nesta categoria, o passageiro também conta com despacho gratuito da 1ª bagagem, além do acesso ao Lounge GOL Smiles nos aeroportos de Guarulhos (GRU) e RIOgaleão (GIG).

Durante o Feirão GOL de Super Ofertas Internacionais, as passagens promocionais estão disponíveis no website e app da GOL, agências de viagem, central de relacionamento com Clientes (0300 115 2121) e lojas VOEGOL. Não é válido para compras em lojas de aeroportos.

Tanto os bilhetes nacionais quanto os internacionais adquiridos no período da promoção podem ser divididos em até 12x sem juros no cartão de crédito GOL Smiles (parcela mínima de R$ 70), e em até 5x sem juros nas demais bandeiras. As condições são válidas apenas para compras efetuadas no site e no app da GOL.

Todas as regras e condições do Feirão GOL de Super Ofertas Internacionais encontram-se neste link.

Leia + sobre turismo e notícias internacionais