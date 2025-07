Feirão do São Vicente tem 30 vagas na segunda-feira

Feirão do emprego- O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Americana realiza, no dia 14 de julho (segunda-feira), uma ação conjunta com os Supermercados São Vicente para seleção de candidatos para 30 vagas de trabalho em diferentes funções. As contratações são para início imediato. Há vagas para primeiro emprego e para pessoas com deficiência.

O processo seletivo acontece das 9h às 12h, na quadra do Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) Prof.ª Philomena Magaly Makluf Rossetti, no bairro São Vito, localizado na Rua Chucri Zogbi, nº 10. A empresa tem demanda por mão de obra especialmente nesta região da cidade.

Serão oferecidas 30 vagas no total: 10 para operador de caixa, 10 para balconista e 10 para repositor. Para a função de operador de caixa, é necessário ensino médio completo. Para balconista e repositor, o requisito é ensino fundamental completo. Todas as vagas exigem disponibilidade para desempenho da função na escala 6×1. Os interessados devem levar currículo atualizado e documentos pessoais.

Feirão, fala secretário

“A Secretaria de Desenvolvimento Econômico sempre esteve à disposição das empresas para apoiar a realização de processos seletivos. Com isso, ganha a empresa, que pode contar com nossa equipe especializada, e ganham os trabalhadores, que têm a oportunidade de conquistar um novo emprego”, destaca o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

Nos primeiros meses, os benefícios oferecidos incluem vale-transporte, seguro de vida, café da manhã ou da tarde no local e vale-alimentação de R$ 15,50 por dia. Após o período de experiência, os trabalhadores passam a contar também com assistência médica Unimed Essencial, assistência odontológica (Uniodonto ou Bradesco Dental), convênio com academias, cartão Convênio Compra e cesta de Natal.

