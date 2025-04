Com a chegada da Semana Santa, as tradicionais Feiras do Peixe de Sumaré ganham ainda mais destaque, oferecendo à população opções frescas e de qualidade para a ceia da Sexta-feira Santa, comemorada neste ano no dia 18 de abril.

A diretora da Vigilância em Saúde, Denise Barja, reforça os cuidados necessários na hora de escolher o peixe ideal. “Os olhos do peixe devem estar brilhantes, as escamas firmes, guelras vermelhas e o cheiro deve ser característico, mas nunca com odor forte. Esses são sinais importantes de frescor e qualidade”, alerta. Ela também explica que a Vigilância Sanitária de Sumaré realiza fiscalizações periódicas nas feiras e intensifica o trabalho durante a Semana Santa. “Além das vistorias, orientamos os feirantes sobre boas práticas de higiene e manipulação. Em algumas semanas, iniciaremos uma capacitação específica para os feirantes, que receberão um certificado oficial da Prefeitura com validade de um ano”, destaca.

A feirante Vanessa Maziero, que há 15 anos comercializa peixes frescos nas feiras livres da cidade, garante a procedência e a qualidade dos produtos. “Nossos peixes são frescos, não congelados. Isso faz toda a diferença no sabor. Os que mais vendem na Semana Santa são os filés de merluza, tilápia e abadejo, pela praticidade de preparar”, afirma.

Frequentador assíduo, Seu Paulino compartilha a experiência de décadas nas feiras da cidade. Nesta semana, ele levou para casa cação e abadejo. “Venho nas feiras todos os anos nessa época. Aqui a gente encontra qualidade, além daquele atendimento que só a feira tem”, comenta.

O secretário municipal de Obras, Bruno Khoury, também falou sobre os projetos que vêm sendo feitos para valorizar ainda mais as feiras da cidade. “Estamos com um projeto de modernização das feiras, que está sendo realizado em parceria com diversas secretarias. A proposta é melhorar a estrutura de trabalho dos comerciantes e transformar as feiras em espaços de lazer e convivência para a população”, explica o secretário.

As feiras do peixe seguem até esta sexta-feira, dia 18 de abril, em pontos estratégicos da cidade. Confira a programação:

– Matão – Rua Plínio Pereira da Cruz esquina com Avenida Minasa

16 e 17 de abril: 8h às 18h

18 de abril: 8h ao meio-dia

– Nova Veneza – Praça do Skate (local da feira livre)

15 a 17 de abril: 8h às 18h

18 de abril: 8h ao meio-dia

– Dall’Orto – Rua Anápolis esquina com Rua Goianésia (local da feira livre)

18 de abril: 8h às 12h

– Dall’Orto – Balão da Villares

Dias 16 e 17 de abril: 8h às 18h

– Maria Antonia – Praça Angelo Tomazin (local da feira noturna)

dias 15 (terça-feira) e 17 (quinta-feira): 8h às 18h

18 de abril (sexta-feira): 8h ao meio-dia

– Bom Retiro – Rua Rosendo Alvez de Souza (Antiga Rua 15)

14 a 17 de abril: 8h às 18h

18 de abril: 8h ao meio-dia

– Centro – Praça da República (próximo à Estação Ferroviária)

14 a 17 de abril: 8h às 18h

18 de abril: 8h ao meio-dia

– Picerno – Avenida Fuad Assef Maluf (local da feira livre)

14 a 17 de abril: 8h às 18h

18 de abril: 8h ao meio-dia

– Picerno – Rua Fuad Assef Maluf esquina com a Rua dos Eucaliptos

18 de abril (sexta-feira): 8h ao meio-dia