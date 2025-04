Felipe Melo lança livro no interior do RJ

Felipe Melo, um dos maiores nomes do futebol brasileiro, será homenageado em Volta Redonda (RJ) no próximo dia 16 de abril em evento que celebra sua carreira, no Espaço de Artes Zélia Arbex.

Na ocasião, Felipe fará o lançamento da biografia O que me fez Tricampeão, que revela os bastidores da histórica conquista da Libertadores de 2023 pelo Fluminense e, sobretudo, os pilares que sustentaram sua trajetória até ali: fé inabalável, espírito de liderança, estabilidade familiar e força interior. Um atleta que aos 40 anos de idade se tornou tricampeão da América.

Já a exposição “Sonhar, Profetizar e Realizar” revela momentos marcantes da trajetória do jogador, com fotos históricas, objetos pessoais e um mini documentário. Com entrada gratuita, o evento inicia às 18h para convidados e, a partir das 19h, para o público geral. Parte da renda com a venda dos livros e leilão de duas camisas autografadas será revertida ao Hospital Mário Kroeff, referência no tratamento oncológico na região.

Exposição Felipe Melo

“Sonhar, Profetizar e Realizar” e lançamento do livro “O que me fez Tricampeão”

Data: 16 de abril de 2025

Horário: 18h (convidados) | 19h (público geral)

Valor: entrada gratuita

Local: Espaço de Artes Zélia Arbex

Endereço: Rua Vinte e Três – A, Vila Santa Cecília, Volta Redonda – RJ

